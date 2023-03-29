新能源政策助攻 翻轉基建趨勢

近期受到歐美金融事件影響，負面訊息多，市場波動度加大，美國3月再度升息1碼，維持放緩的升息步調，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，為打擊通膨，美歐後續升息步伐仍將持續，中性貨幣較可能出現在年中過後，長短債殖利率倒掛幅度仍高達50個基本點，隱含經濟衰退的風險，投資人宜留意產業成長的差異，但基礎建設新趨勢產業如能源轉型與能源安全等，受惠於新投資計畫、政府政策補貼，研判後續產能、需求，與獲利成長可望持續提升。

林志映說明，全球推動低碳、脫碳、2050淨零等政策，迫使各國政府、各大企業強力落實新能源政策，同時也大力推動基礎建設新的改善與發展，其中，歐洲更是清潔能源、再生能源推動的領先者，根據歐盟委員會的統計，在各項能源政策的推動下，歐盟再生能源占總消費目標比重逐年提升，從2010年的14％、2020年的22％，至2030年可望達到45％，隨著生產供應鏈的問題緩解、政府獎勵政策挹注動能，新增再生能源產能可望再提升。

儘管年初以來，在科技股強漲氣勢拉抬下，防禦類股資金動能略有減緩，但整體股價修正幅度相對有限。林志映強調，下半年有不少歐美公用事業股逢年度議約期，考量通膨壓力、成本調整、政策補貼等，基礎產業擁有優勢議約條件，下半年相關公用事業股在議約期消息利多加持下，可望帶動相關個股的股價動能。上半年公用事業、基礎建設產業面臨股價調整、進入除權息旺季，可視為較佳的布局時點。

觀察公用事業全年股息發放分布情形，每年第二季為除息密度最高期間，且第二季個股平均股息率相對較高，其中現金流穩健、財報體質優異標的，更有機會掌握填息行情。林志映認為，下一階段公用事業與基礎建設產業的成長動能，除穩定的需求支撐，還有全球脫碳、2050淨零目標驅動力，轉型題材獲利動能加持的成長性，及公用事業俱備穩定息收，同時進入產業轉型的成長階段，穩健型投資人更適合把握上半年股價整理期分批建立部位，掌握公用基礎長線需求商機。