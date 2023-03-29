歐盟減碳鳴槍 碳中和商機有甜頭

全球主要國家積極減碳，歐盟今年2月率先決議，將在2035年禁售燃油車，今年10月碳關稅也將上路，美國在去年通過史上最大氣候變遷法案，補貼包括電動車、乾淨能源產業發展。投信法人指出，在政策助攻下，碳中和產業鏈自今年以來迎來一波漲幅，包括電動車、儲能設備、碳中和題材等表現都優於MSCI世界指數。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，去年美國推出4,300億美元「降低通膨法案」，其中有3,700億美元將用於降低碳排放和推廣綠色技術，歐盟執委會在今年2月也提出「綠色新政產業計畫」，扶植歐洲相關潔淨產業競爭力，在政策激勵下，碳中和商機長線更具表現機會。

儘管市場雜音多，相關綠能、碳中和指數仍屬穩健，追蹤ICE全球碳中和趨勢指數，近期雖受市場震盪，今年以來指數仍有6％漲幅，建議投資人可關注減碳排相關技術及設備機會。另電動車在各國政府政策大力支持下，今年將繼續保持偏強的增速，在全球政府政策支持下，長期具備投資潛力。

永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳認為，自美國政府去年通過「降低通膨法案」，將有高達3,700億美元將用於降低碳排放的推廣，據專家估計，該法案將有助於降低美國的碳排放，相較2005年的碳排水準，預料至2030年可減少約40％碳排放，顯露了ESG減碳主題的龐大商機。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人江明鴻說，歐洲議會上月投票通過新法，自2035年開始歐盟市場禁止銷售新柴油車，此舉讓歐盟成為全球主要經濟體中推動轉型為電動車的最積極者，將加速歐洲在潔淨能源產業的布局與提高國際競爭力，有望儘早達到聯合國淨零碳排目標。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲強調，短期來看全球股市仍有可能出現因擔憂經濟衰退或美國聯準會（Fed）升息導致的修正，但隨全球投資人對於減碳議題更加重視，預期相關幫助別人減碳的投資主題，中長期的表現潛力仍然可期，而且符合減碳趨勢的企業通常也可獲得市場較高的評價。