利率波動大 債券投資有撇步

3月利率走勢峰迴路轉，美國兩年期公債殖利率一度站上5％之上，導致殖利率曲線倒掛程度破百點、創逾40年來最嚴峻，但隨即爆發的美歐銀行業危機，使避險買盤擁抱公債，殖利率又大幅滑落，期間高低落差超過120點，波動擴大也增添債券投資難度。

資產管理業者表示，3月美國聯準會（Fed）利率決策仍升息1碼，並上調今明兩年通膨預估及明年的基準利率中值，顯示居高不下的通膨，仍是聯準會政策的重中之重，且本波銀行業風波也正揭開升息帶來的影響，後市不確定性高，建議此時投資債券宜兼顧債信風險和利率風險，以短至中天期的高品質投資級債為主軸，並酌量搭配非投資級債的複合債型式，才能順應快速變化的市場環境。

根據理柏資訊評鑑過去十年保本能力最優評級的環球債券美元型基金中，統計自去年10月24日止，美國十年期公債殖利率高點4.24％下滑，也就是本波債市的反彈以來，同屬富蘭克林證券投顧總代理的富蘭克林坦伯頓精選收益基金和美盛西方資產全球核心增值債券基金的反彈幅度達6.90％及7.22％，領先掌握這波債市的上漲行情。

資產管理業者指出，這些同時兼具保本和跟漲的環球債券基金，大多為可廣泛投資於政府公債、企業債、抵押債及新興債等複合債型式，且持債信評多有投資等級，因而能在金融業危機風暴中維持穩健的表現。以富坦精選收益基金為例，持債平均信評為A-級、平均存續期間為3.77年，持債到期殖利率達6.4％，充份分享債息收益和資本利得機會。

資產管理業者認為，回顧歷史上多次金融危機事件，事件發生時的劇烈市場修正往往也是危機入市的良機，尤其如美國企業的財務體質已較過去危機時期更加強化，藉由專業經理團隊的多元化配置搭配精選標的，更能降低風險，投資人在選擇債券型基金時，不妨從保本能力佳的複合債入手，在相對有限的風險下爭取較高的收益機會。