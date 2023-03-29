利率將見頂 Q2留意三標的

第一季全球通膨數據降溫，但美國聯準會（Fed）官員鷹派言論，加上美歐金融體系連串風暴，讓金融市場波瀾再起，投信認為，市場對於「利率即將見頂」預期有充分共識、利空逐步消化，美國經濟有望軟著陸，樂觀看待第二季，股債皆浮現投資商機，可加留意雙債的投資等級債、新興市場債，股市聚焦亞股。

瀚亞投信投資長林如惠表示，第二季市場主旋律走區間行情，除市場已關注的利率、通膨變化，企業獲利及估值將成為關鍵。利率即將見頂，高利率可能維持一段時間，接下來企業營運及信用基本面為觀察重點。Fed再升息1碼，債券因殖利率彈升，價值逐漸浮現，加上市場雜音與升息近尾聲，優先看好投資等級債及新興市場債；股市看好亞洲的印度、日本、台股，建議挑選具獲利成長的公司，如高利率環境下營收持續創高的產業，或受通膨影響較小或具成本轉嫁能力的企業。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出，景氣處於相對低檔，第二季即將落底，下半年可望緩步向上，研判大盤區間震盪機會大，個股反而有表現空間。選股聚焦ChatGPT升級、微軟Copilot新服務帶動的AI概念題材，包括GPU、AI伺服器、資料中心、伺服器族群、泛IP等科技相關，及防疫措施放寬與政策刺激，台灣內需消費轉佳，經濟支撐將由外銷轉內需，建議零售百貨、餐飲、飯店、觀光等類股，拉回可趁機進場。

亞投信固定收益部主管周曉蘭分析，利率政策可望近頂，但經濟仍有衰退風險，建議優先配置投資等級債部位累積債息，目前殖利率大於5％、基本面健康且信評展望良好。以過去四次升息循環經驗來看，暫停升息後，全球非投資等級債、新興市場債市場上漲表現最佳。

富蘭克林投顧強調，隨升息循環接近尾聲，預期「債優於股」將穩居投資主軸，建議現階段以美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基金及精選收益複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期。建議投資人須強調精選持股與持債，可參考美國藍籌股、基礎建設產業和公用事業產業的產業韌性，留意趨勢商機，如AI、數位轉型、生技、氣候變遷，和大陸與亞洲股市等政策受惠題材標的的震盪買點。