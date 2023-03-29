新光一號REITs標售案登場 總底價297億

近年規模最大標案新光一號REITs標售案登場 標售總底價297億元

近年規模最大標案新光一號REITs標售案登場，今（29）日正式對外公告招標，標售總底價297億元，預計5月30日正式開標，被視為市場指標。

第一太平戴維斯股份有限公司與香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司今日（3月29日）公告受託辦理新光一號不動產投資信託基金（以下簡稱新光一號）持有之所有不動產公開標售，新光一號所持有的六棟標的合計標售底價（含稅）約為297億2,550萬元，不動產類型含括辦公室、商務住宅、商場與百貨，將於5月30日起陸續開標。

新光一號信託財產之全部不動產，包括：新光中山大樓部分樓層、新光國際商業大樓部分樓層及台証金融大樓部分樓層、台南新光三越百貨大樓全棟、新光天母傑仕堡大樓全棟及新光信義華廈部分樓層等六棟標的。

標的所處位置精華，物件管理良好，具備穩定租約，多個標的更具備都更重建效益，為今年商用不動產市場最受矚目案件。

第一太平戴維斯本次負責辦理新光中山大樓部分樓層、新光國際商業大樓部分樓層及台証金融大樓部分樓層，三棟辦公大樓皆位於台北市中心金融商業核心，企業多元群聚，交通便利，是國內外企業辦公室選址熱門區域，周遭辦公大樓的出租率長期達到九成以上。

最先開標的「新光中山大樓」是台北市知名A級辦公大樓，座落於中山北路林蔭大道，區域商辦大樓、五星級飯店與高級住宅林立，沿線更有多個開發案進行中，包括國賓飯店重建案、上海商銀總部與陽信商銀總部開發案。

本次新光中山大樓標售的辦公樓層位於4樓至17樓，面積合計共8,186.13坪，包含6,187.51坪辦公室及178個停車位，單樓層面積超過400坪，現有租戶包含國內外金融證券業、軟體科技業、上市櫃傳產製造業與精品業，租約穩定與租戶優質，公告底價約68億8,447萬元。產權單純則為本案另一亮點，全棟僅有2個所有權人，可縮短未來重建整合時程。

「新光國際商業大樓」位於南京東路三段，鄰近雙捷運線的南京復興站，近年同商圈多棟知名商辦，包括揚昇金融大樓、貝爾斯美語大樓跟台北金融中心大樓的成交單價都突破百萬元門檻。

本次新光國際大樓標售的辦公樓層，主要位於9樓至14樓，面積合計共3,573.52坪，包含3,224.10坪辦公室及28個停車位，底價約29億5023萬元，換算辦公室單價每坪僅96.4萬元，並採「全部樓層合併出售」、「部分樓層合併出售」雙軌制，以滿足不同面積需求的使用者。

「台証金融大樓」座落於建國北路一段，為台北市知名辦公大樓，本次釋出面積主要位於1樓至8樓，面積合計共2,759.52坪，店面與辦公室面積共2,339.95坪以及38個停車位，底價約23億2320萬元，換算辦公室單價每坪僅87.5萬元，主要租戶包含金融證券業、出版業與餐飲集團，現況全數出租中。

標的採「全部樓層合併出售」、「部分樓層合併出售」及「分層出售」三軌並行，高、低樓層共分為11標，最小單位銷售面積自95坪起，總價約九千萬，亦有整層銷售面積約377坪，投資人可視面積需求及總價挑選適合的標號投標。

第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，新光一號所釋出的3棟辦公標的，不管是從座落區位、大樓管理品質、面積規模或是標售底價，都是近年台北市市中心少數的優質投資機會。台北市市中心近幾年沒有大面積辨公室釋出銷售，即使有也是以整棟商辦銷售為主，對於有自用需求的企業來說，選擇相當有限。

此外，未來幾年市中心的新辦公樓開發案多為地上權、聯開案或集團的都更重建案，多數以出租為主，仍無法滿足企業與投資人在市區的辦公室購置需求。

新光國際大樓與台証大樓特別規劃分標機制，提供中、小坪數的辦公空間，以滿足潛在買方多元的面積需求。

新光一號的公開標售案是2023年不動產市場最受矚目的指標案件，先前市場傳出相關消息後，即吸引許多買方，包括金融保險業、上市櫃公司、開發商、科技業與傳產公司等，積極洽詢公告時程及相關投標細節。

世邦魏理仕本次負責辦理標售的新光天母傑仕堡大樓、台南新光三越百貨大樓以及新光信義華廈部分樓層等三個標的。

「新光天母傑仕堡大樓」位於天母商圈，為台北市知名的商務住宅，鄰近臺北美國學校與日僑學校，整棟包含低樓層商場，五層樓以上為商務住宅，全棟建物面積約16,075.18坪，基地面積約1,641.67坪，全棟使用率高，商場出租率更達約95％，標售底價約114億5,061萬元，換算住宅單價每坪82萬元，價格相當具有吸引力。

天母商圈向來是台北市高級住宅代名詞，區域內高資產族群黏著度高，近年住宅推案反應熱絡，本案基地面積超過1,600坪，是台北市稀有的單一產權、大面積住宅用地，未來改建可省去開發整合程序，且本案具備現有容積大於法定容積的特性，再開發效益及誘因強勁。

「台南新光三越百貨大樓」為台南火車站站前商圈知名百貨商場，土地面積約1,320.72坪，建物約17,164.91坪，基地位處台南市精華地段，亦為台南市公告土地現值最高的台南地王，全棟長期出租予國內知名百貨業者，租金收益穩定，以底價約43億7,530萬元推算投報率近5％，為市場上極其稀有的收益型投資案件，配合台南鐵路地下化及都市縫合計畫，可享有未來資產增值潛力外，本案現有容積大於法定容積，長期更具備再開發與更新改建效益。

「新光信義華廈」正臨台北市信義路二段永康商圈，距捷運東門站及大安森林公園站僅約250公尺，本次釋出面積主要位於地下2樓至地上3樓，面積合計共2,064.86坪，包含店面、商場、幼兒園及補習班等，底價約17億4,165萬元，目前為何嘉仁、寶雅、歐舒丹等知名品牌長期租用，全數穩定出租中，底價換算租金投報率達約2.9％。

另外，本標的的土地持分面積高達209.27坪，以信義路燙金門牌加上未來重建高樓層可眺望萬坪大安森林公園，且整宗基地達2,000平方公尺以上，不論是長期持有收租或都更重建均可期待。

本次負責標售的世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，近年台北市土地供給稀缺，且自2009年10月20日起，500坪以上的國有非公用土地，不再辦理標售，自此市場上鮮有500坪以上土地釋出。

回顧2010年世邦魏理仕協助財團法人基督教中國佈道會台北市天母東路「聖道兒童之家」的土地標售案，該案土地面積逾千坪且坐落於天母東路上，當時即倍受市場矚目，最後由華固建設脫穎勝出，並創造了天母區域指標型建案華固天鑄，根據實價登錄揭露，華固天鑄111年12月成交單價更高達新台幣178萬／坪。

本次標售的新光天母傑仕堡大樓無論是基地條件或是區域環境都為近十年難得一見，基地座落天母主要道路忠誠路二段，正對5,000坪綠地永久棟距，預期本案再開發後將成為台北市天母最新指標鉅作。

有鑑於近年出現許多投資人攜手共同投標之案例，本次標售案無論是新光天母傑仕堡大樓、台南新光三越百貨大樓及新光信義華廈，都兼具現有經營創造穩定現金流以及再開發之遠景，不排除本次標售將有投資人共組團隊，短期創造經營效益最大化，長期共創品牌增益，以達開發效益極大化。