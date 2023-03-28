中小型新藥利多 生技醫療基金有看頭

最近生技醫療產業好消息不斷，先是併購再添一樁，輝瑞將以430億美元收購Seagen，預計收購會在今年底或明年初完成，這類癌症抗體藥物複合體技術，能有效針對特定疾病細胞打擊，達到更好的治療效果，近年成為醫療新藥界的投資焦點，也帶動相關中小型新藥題材的股價表現。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，今年全球主要國家疫情受控，醫療院所的手術治療量能再度回到疫前水準，股價具低估優勢的醫療器材股，後市也值得關注。面對全球總體經濟雖仍有逆風，加上高利率投資環境，讓生技股或仍未獲利的中小型新藥股，股價面臨基本面重估壓力，但危機中有轉機，透過深入基本面選股，可挖掘出部分臨床處於後期階段、產品具市場成長趨勢、切入大廠忽略的利基新藥市場。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，1980年以來六次衰退期間，醫療產業盈餘變動仍能維持正成長，抗震能力強；且醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。

保德信海外醫療產業團隊顧問主管Raj Shant強調，醫療產業在不確定的經濟環境中，常能展現追漲抗跌的強勁防禦力，加上全球高齡化帶來的剛性需求，也讓醫療類股成為少數法人資金持續流入產業。在醫療與人工智慧結合後，將對整體醫療產業的影響及成長是很全面的，包含線上問診、看病、新藥研發等，整體趨勢持續向上，醫療類股相當適合布局。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄認為，近期各大藥廠也後釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息，皆有利於相關類股表現，中長期在大眾對於用藥與醫療需求難減，且生技醫療產業創新動能亦不絕，新型藥物、醫材與治療檢測方式持續精進，產業享有極大的發展潛能，商機題材多元，投資前景值得期待。