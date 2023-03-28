升息近尾聲 Q2行情不看淡

距第二季已倒數計時，新的一季，市場最關注議題為美國銀行後續風暴是否擴大，及美國聯準會（Fed）何時停止升息。投信認為，美國銀行股流動性擔憂下，市場認為Fed後續升息步調可能趨緩，大幅升息機率降低，有利未來的投資環境，下半年基本面走揚，第二季行情不看淡，建議可利用第一季的震盪整理格局分批布局。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，投資市場未來最明確焦點還是具備永續、氣候、ESG和綠色轉型等利基題材，愛地球的投資主題與總體因素連結度較低，持續受惠於政策支持、綠色消費習慣崛起，與企業資本支出加速，在長線需求穩健的情形下，將保持多頭趨勢。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，目前新興市場債券供給仍然偏低，投資人的配比也偏低，後市加碼空間相對大，且新興短期企業債目前殖利率高達8％以上，與美債殖利率相比仍具吸引力，加上短天期對利率敏感度較低，可望成為現今高波動環境的絕佳避風港。

瀚亞投信投資長林如惠認為，市場預期利率即將見頂，高利率也可能維持一段時間，展望第二季布局，因債券殖利率極具吸引力，投資等級債基本面健康、信評展望良好，適合在今年利率風險壓力漸減狀況下投資。但考量未來利率政策可望近頂，但經濟仍有衰退風險，非投資等級債配置策略以降波動、謹慎選債、重視下檔風險為優先考量，投資人可以6個月以上配置角度，累積收益為主。

股票部分，瀚亞投信看好印度人口紅利成長期、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持；日本股市目前本益比15.1倍，遠低於過去十年平均的16.4倍，評價面極具吸引力。