股利助陣 美地產ETF氣勢強

近期受銀行風暴事件影響，金融市場的波動加劇，REITs表現也受壓抑。投信法人表示，隨著銀行業風險事件受到控制，影響逐漸鈍化，美國經濟可望在第二季觸底後逐季回升，聯準會預期今年結束升息循環，美國地產需求面強勁下，表現不看淡，可透過美國地產ETF介入布局，掌握不同REITs次產業投資契機。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出，美國REITs股利發放率去年開始提高，目前仍在歷史較低水準，未來發放率將持續回升。股利未來二年成長預估將保持5％至6％水準，穩住股利率在4％水準，能提供給投資人穩定的現金流。

從REITs次產業來看，通信基礎設施具相對高防禦性，電塔長期租賃前景保持樂觀態度，且走向合併整合階段，投資前景值得期待；數據中心為投資的長期避風港，即使金融市場動盪，仍吸引大量資金湧入。

李鈺涵認為，工業REITs基本面仍強勁，全美空置率低於4％，遠低於其他類型房地產，且電子商務蓬勃發展、低庫存支撐工業型房地產需求，無論租金或承租率仍維持在高位水準。次產業各有吸引力，可適度透過美國地產ETF介入，一次網羅不同類型REITs投資機會。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，美國經濟動能仍穩定，預期經濟第二季落底後便會逐季上升，因此衰退力道不大。美國REITs獲利除商辦及零售被下修，其他產業並沒有明顯再下修，今年美國REITs整體獲利成長率約可達4.2％，優於其他產業，但股價近期跌至去年低點，已滿足過去每次大跌的幅度，進入超賣區，股價弱勢表現已反映當下的風險，估計未來再大幅下行風險不大。

預料聯準會（Fed）下次會議會停止升息，對美國REITs將會有較顯著的推升力量，帶動評價回升，加上下半年經濟可望回溫，將有助於REITs企業獲利開始上修，進一步推升美國REITs股價上漲動能，目前正是逢低布局絕佳時機。