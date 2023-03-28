消費點火 精品基金打聚光燈

隨大陸解封，全球暫停鍵全面重啟，大量報復性消費加上儲蓄遠超疫情前，年輕世代推升全球奢侈品、旅遊，精選品牌核心市場迅速恢復成長。法人認為，大陸開放後高端市場韌性強，財報數據為落後指標未反映奢侈品熱度，奢侈品股價重回疫情前水準，去年財報亮眼，代表精品基金表現亮眼可期。

瑞士百達精選品牌顧問委員會認為，大陸今年重新開放，奢侈品銷售成長將增加25％至30％，市場普遍認為同期成長率僅為7％。Bain & Company預計到2025年，大陸將成為全球最大的奢侈品市場。

瑞士百達資產管理資深投資組合經理Gillian Diesen表示，投資人若想觀望消費市場，由於證明消費者開始報復性消費的「確切數據」，可能還需時幾個月才出現，但消費熱度已提升。即當投資人追捧的「確切數據」體現在企業業績和消費數據時，這些股票很可能已較目前水平大幅上漲。

自2005年起相同模式一再出現，波動加劇和市場普遍低迷時股市大幅下跌，緊隨其後的是閃電式急速反彈，達到更高水準。如今後疫情時代，精選品牌策略團隊看到相關產業的未來熱度，第一季的業績已開始反映市場熱度，第二季預估與去年同期相比更出色。

瑞士百達資產管理認為，國際旅遊熱度將會回升，有利於高利潤的旅遊零售業務，且供應鏈瓶頸有所緩解，及美國和歐洲的銷量仍然強勁，足以抵銷大陸去年消費不足，且線上零售更為精品消費創造新市場，如美國中部地區、Z世代、男性消費者。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen強調，除了傳統定義像是循環消費或必需消費外，隨著環境迅速變遷，現在可以透過更多行業進行數位或是更廣義地消費。食品與消費品外，奢侈品的店面成本壓力升高，加上消費者並不介意使用線上平台購買奢侈品，高單價奢侈品電商平台也隨之興起。

根據統計，2019年全球奢侈精品市場規模達3,320億美元，其中有12％是透過網路平台交易，預計2025年全球奢侈精品市場規模可達4,370億美元，可望有超過30％是透過網路平台交易。