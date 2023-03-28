印股四大優勢 法人:後市不悲觀

去年表現佳的印度基金今年以來相對弱勢，法人表示，印度具備經濟優勢、政策改革、獲利成長及資金動能等四大優勢，且預估今年經濟成長率6.7％，印度股市後市發展不悲觀。

富蘭克林證券投顧指出，印度具備經濟優勢、政策改革、獲利成長、及資金動能等四大優勢，強勁的人口結構優勢，輔以資本支出上升週期已經開始，將推動印度成為亞洲最強勁的成長動力之一。政策方向亦有利整體經濟發展，印度政府透過可靠的財政紀律規畫，同時推動以資本支出為主導的成長並鼓勵創造就業、減少效益較差的補貼支出，將為內需成長提供強力支持。企業獲利估持續獲得上修，國家系統性投資計畫資使得流入國內基金的資金流穩定、本國資金動能強。

PGIM保德信印度機會債券基金經理人張世東認為，印度通膨走勢已出現緩和，2月消費者物價指數月增0.17％，食品價格回落也帶動分項指數年增幅放緩至6.44％，雖仍高於市場預期的6.35％，但物價分項指數持續下滑，有助於通膨降溫。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度股市近期外資逢低進場，買氣重新匯集，且印度政府在新的年度預算重申，促進經濟成長與產業長期發展，大幅提高資本支出33％並估計今年7％、明年6％至6.5％的高速經濟成長，呼應股市長期高成長的投資價值。

類股操作上，相對看好成長穩定的工業、金融、可選消費、科技、必需消費等，且以業績穩定的大型股為核心，另可搭配爆發力較強的中小型股，及跌深且業績能見度高的景氣循環股，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加強調，印度是充滿活力的城市化經濟體，中產階級迅速壯大，關注利基於收入成長帶動本地消費，加上全球供應鏈多元化帶來的投資機會，目前聚焦在印度的金融深化、內需消費、基礎建設與高階科技等四大題材。