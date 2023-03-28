外資湧入地產業 越股價值浮現

地產股領漲，胡志明指數連日收紅，且外資持續買超。越南投資部估計，今年以來，已有近34億美元外資湧入地產業，占外國直接投資總額的13％。IMF預估今年越南國內生產毛額（GDP）年增率，仍可望保有6.2％的高水位，加上在大陸解封商機、擴大基建刺激經濟、外資直接投資湧入，及迎接信評升級與入摩等利多，越股正醞釀新一波行情，投資價值浮現，有利趁勢拉回分批布局。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南央行設定今年信貸增長目標為14％至15％，並指示信貸機構應根據各產業需求進行資金放貸，要求應將資金貸予具銷售能力、能滿足實際住房需求、能遵循債務償還計劃的地產項目，同時要求應控制供給過剩、無實際需求的高端地產項目信用風險，將有利地產業良性發展。

日盛團隊指出，越南銀行隔夜拆款利率自15日的5.06％大幅下滑至2.7％，為年初以來最低水平，反映銀行體系流動性充沛。越南央行宣布將串聯20家銀行互聯互通推動優惠信貸組合，目的在支持企業、提供農村部門貸款、刺激投資，預估整體信貸規模將較去年增長4％。

根據最新經濟數據顯示，越南2月消費者物價指數（CPI）年增率為4.3％，低於4.5％的目標值；製造業PMI指標回升至51.2，反映景氣初步回穩，加上目前指數估值低於長期平均水準，投資價值浮現，越南股市可持續關注。

霸菱投顧認為，目前東協地區有許多有利的結構性趨勢，為東協股市塑造投資機會；全球疫情大流行及中美貿易緊張局勢反而放大許多趨勢。在此環境下，東協企業有望從中受惠，特別是直接或間接受惠於供應鏈多元化、數位化及技術升級以及氣候轉型的企業。

霸菱投顧強調，這些都屬長遠轉變，將繼續為東協股市提供良好支持。儘管短期內全球市場仍存在風險，但東協乃至整個新興市場面臨的許多利空在開始消退，也顯示東協股市可能正處於轉折點，為長線投資者帶來具吸引力的買入點，以投資各家具有強勁增長潛力、但被低估的公司。