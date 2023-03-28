多元債券策略分散風險 抗震

歐美銀行業引發的市場動盪，使債券市場面臨大波動，反映債券市場情緒的MOVE指數呈大幅震盪，波動度一度飆到金融海嘯來新高，但美國綜合債券指數3月以來上揚2.5％，明顯優於MSCI全球股票指數的-1.2％及S&P 500的-0.4％，表現相對穩定。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，市場波動的投資環境，多元債券表現之所以突出，主要在於指數的成分債包含公債、投資等級債券、證券化資產等。近一個月來市場避險情緒升溫、資金流入美國公債，因此無論短天期還是長天期公債，皆看到殖利率下修，凸顯美國公債作為資金避風港的功能。

安盛美國非投資等級債券投資組合資深經理Robert Houle表示，即使違約率上升但幅度但不會太大，美國非投資等級債券指數違約率未來可能上升至2％至4％，但仍在平均值之間，而且目前發債公司的基本面都比之前好很多且有獲利。

且自1999年以來，美國非投資等級債從未經歷過連二年都負報酬率，在負報酬年份後，隔年出現兩位數報酬率的機率達8成以上。去年ICE BofA非投資等級債指數年報酬率-11.22％，今年前二個月累積總報酬率2.57％。

野村基金全球多元收益債券投資團隊認為，從債券殖利率和信用利差角度來看，固定收益資產的上漲價值相當明確。雖幾乎所有風險資產價格都高於年初，但聯準會仍在升息，風險性資產反彈在聯準會停止升息前不可持續，市場波動也提供更具吸引力的投資機會。今年投資級債和非投資級債券發行量非常有限，因投資者對固定收益需求仍旺盛，技術面對信用債市具正面支持。

步入升息尾端，預期未來市場依舊會持續波動，江常維建議，不要押單一債種，或只買長天期公債、投資等級債，「因為這些債券的存續期間風險較大、短期波動也大」，宜採取多元分散的債券策略，較能提供穩定的報酬與收益。