企業獲利看漲 印度基金有戲

近一個月印度股市表現受壓抑，市場風險資產偏好降溫，印度股市表現也受影響。投信法人認為，短期印度股市受利空事件影響下跌，但修正料已近尾聲，無論就總經面還是企業獲利面來看，仍保持堅韌，企業今明年仍預估二位數增長，待市場情緒消化後，可望重回多頭軌道，表現值得期待，短線逢回不失為中長線布局契機。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度2月製造業PMI為55.3，為連續第20個月擴張，製造商對未來景氣看法轉趨樂觀，主要看好市場需求及投資可望保持強勁，內需也依舊保持火熱，汽機車銷售增速節節攀升，顯示消費動能強勁，個人貸款增速也維持在歷史高位，強勁的內需有助支持印度經濟增長。且印度政府預算主要聚焦在有利長期經濟發展的資本支出，預計財政赤字占GDP比重，將由前一年度的6.4％降至5.9％，顯示財政狀況持續改善。

林光佑指出，從企業獲利來觀察，可發現若當年度EPS增長率高於10年均值，股市指數平均年報酬率達16.4％。根據市場預估，今明兩年EPS年增率仍高達16％至18％，企業獲利保持強勁有利股市後續表現。投資布局建議持續關注金融、工業、IT服務類，及受惠於印度國防武器自製政策相關概念股表現。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度政府支出力道再增強，帶動長期成長的資本支出年成長意外大增33％至10兆盧比，較原先預估成長25％高出許多，隨著財政體質改善，資本支出大幅提升下，今年經濟成長可期，市場預期企業獲利今明兩年仍有雙位數成長，成長力道居全球前茅。因高成長前景不變，本益比自20年高點23倍下滑至20.4倍，評價已回到相對合理範圍，可逢低分批布局。

富蘭克林證券投顧強調，印度具有強勁的人口結構優勢，輔以資本支出上升周期已經開始，企業獲利預估持續獲得上修，加上近三個月來股價修正，未來12個月預估本益比回落至接近過去十年的平均值，緩解評價面過高疑慮，因此雖然今年以來股價回檔修正表現較弱，但也提供長期投資者進場布局機會。