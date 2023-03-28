台股基金績效穩 亂市避風港

近來全球負面干擾因子增多，投信法人指出，美國聯準會（Fed）在這時間點上的抉擇困難，如果後續數據轉差，Fed還是隨時有機會暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆訊息，有助緩解市場緊張情緒，台股也可望受惠，可定期定額投資台股長線布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場持續反應升息及財報表現，加上對今年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的。目前市場殖利率均值約在4.3％，高股息相關可關注AI、晶圓代工供應鏈、Intel伺服器新平台相關、網通安控等族群。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原認為，在目前市場震盪下，建議切入價值策略、永續等題材，做更全面多元的配置。類股配置上，受惠美國升息循環進入尾聲，風險偏好逐漸走升，也帶動半導體股評價上升，且目前半導體產業庫存調整已至末期，相關個股評價已自底部逐漸回升，在外資逐漸回流，資金簇擁下，具備投資價值，可挑選半導體題材基金，同時加入ESG環境友善指標、高股息條件篩選，提前布局後續行情。

日盛上選基金研究團隊強調，台股殖利率4.6％，位居全球主要股市之冠，也位於歷史均值之上，高殖利率優勢對國際資金具有一定吸引力。產業方面，電子庫存去化進入尾聲，基本面逐漸利空出盡，加上殖利率優勢，後續行情不看淡。

群益真善美基金經理人邱馨儀預期，接下來台股可望均衡發展，雖然台股景氣燈號雖續亮藍燈，但領先指標回升，證券劃撥、融資餘額上升，資金可望回補台股。且部分權值股具備高殖利率題材，高利率環境下資金進駐殖利率標的支撐指數，後續觀察大陸景氣回溫，加上升息循環有機會在夏季告終及台美大選紅利期待，台股後市偏多看待。