定期定額人氣退 投資契機到

據投信投顧公會統計，截至2月台股基金定期定額人數連11個月下滑，自30萬人大減至22.4萬人，減幅逾25％。依過去經驗顯示，定期定額人數到低檔時，代表台股來到低檔已蘊釀投資契機。

根據歷史資料顯示，2007年2月至2007年11月，台股從7,000點挑戰萬點，帶動定期定額人數衝上32萬人歷史高點，但後續台股僅小漲8.3％，尤其金融海嘯台股崩跌逾5成，定期定額人數從2007年的32萬人，至2009年1月下降到只剩20萬人低點。隨後台股築底成功，波段大漲超過110％，帶動定期定額人數重回29萬人。另一次台股基金定期定額人數落底在2020年3月，當時定期定額人數也只有21萬多人，之後台股也出現逾9成漲幅。

去年再因美國聯準會強升息，台股下跌3成，定期定額人數湧現停扣潮，再跌到22萬人水位。元大投信表示，根據過去經驗，每當台股基金定期定額來到低點，通常行情也進入打底階段，台股加權指數已出現反轉向上契機，這次定期定額人數探低，是否代表台股又到達中長期的低檔，值得投資人再觀察。

雖然台股基金定期定額投資人有逾22萬人停扣台股基金，但基富通定期定額投資人數卻持續增，依基富通資料顯示，定期定額人數已逾11萬人，若和去年同期定期定額人數比較，目前甚至較去年同期增加6個百分點，但並未見到遠離台股市場的情況。

元大投信指出，定期定額基金，成功關鍵是不停扣，尤其行情愈恐慌，愈要嚴守紀律，若錯過「股價大拍賣」的機會，自然也錯過甜美的回報。至於定期定額ETF還可分散進場時間及僅投資於個股的風險，台股至今距離歷史高點仍有16％差距，建議投資人此時更應該堅持不停扣，達到滿意的成果。