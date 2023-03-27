淨零碳排夯 ESG組合蒸蒸日上

以環境保議、社會共榮為題的可持續投資，在疫情期間曾躍為共同基金市場主角。但根據晨星指數來看，去年只有27％的晨星可持續發展指數表現優於預期，即134個指數中的36個突出於整體，低於2021年的57％、2020年75％，反映可持續投資去年也難躲股市低潮和升息循環的影響。國際業者正研議多元調整，以多元設計誘因讓散戶能長期持有。

星晨研究團隊指出，晨星指數開始追蹤可持續發展議題的風險／回報狀況至今5年，去年是表現最差的一年，資本市場震盪特別不利於以ESG為核心要素的投資組合；反而因淨零碳排為歐洲國家和跨國金融集團倡議，使得碳密集型能源和公用事業行業成為2022年股市唯一的上漲類股。

晨星指數當中有多個組合ESG標準選擇和／或加權成分股的系列指數，共計137個橫跨股票和債券的獨特指數，其中127個指數已有5年業績歷史，可溯源分析，大致可分為四大類，即ESG 風險、氣候、影響和價值一致性。該研究團隊若將時間點拉長到5年，ESG相關指數中就有80％的表現優於大市。

以S&P 500的永續指數來看，產品名稱直接掛有ESG的60支指數，今年以來的績效表現維持正數有37個，回報最佳幅度7.97％、墊底為-8.6％。根據分析，回報最佳的「標普歐元區大中型股2050淨零氣候轉型指數環境社會治理（ESG）」，除直接鎖定淨零，另一部份還含有歐元匯率今年來的外溢效果，也難以證實7.97％均是受惠於今年第一季以來股市回溫的貢獻。

金融業主管指出，ESG共同基金的投資組合更加注重公司的社會影響力和永續性，在疫情期間民眾對染病恐懼而有移轉效心境，加上金融業財富管理的推銷，出現資金流入ESG基金明顯增加。現在全球防疫措施普遍解封，還是會回到基本面，例如「晨星美國可持續發展指數」在2022年表現贏過大部份股票，很大程度上要歸功於避開了特斯拉和亞馬遜兩支大股。

換作國內的ESG指數檢視，台北大學商學院企業永續發展研究中心建構的「台灣永續評鑑」模型，與台灣指數公司合作的台版ESG指數評鑑相關資訊，就四大產業而言，金融業與電子業A～AAA評級的家數比例最高。

調研團隊分析，金融業受到較嚴謹法規的管制，且競爭最為激烈，需要思維如何從ESG表現頂尖群中突圍；電子業則是受到國際客戶供應鏈的要求。雖然如此，可持續投資並非鐵板一塊，方法在動機、實施和應用方面各不相同，經過專家討論、重新調整組合要素和成份股比重已為各指數最大的工程。