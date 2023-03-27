亂市突圍 科技股晉升新避風港

近期歐美銀行危機風暴致使美股波動加劇，過往資金都選擇轉進醫藥、公用事業類股避險，致使成長主題股票受賣壓衝擊，但近期大型科技成長表現相對搶眼，晉升新防禦類股。

投信法人表示，大型科技股具趨勢前景與產業競爭優勢，加上現金流及營運穩定，較能抵禦市場逆風，逢低布局美股建議納入以大型科技成長股為主軸、搭配網羅各主題亮點的市值型ETF。

復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔指出，大型科技股包括微軟、蘋果等產業龍頭，營運比新創企業更為穩健，也較不受資產負債表下滑等因素衝擊，加上所推出的產品及服務引領市場潮流，並帶動營收獲利表現，持續吸引資金流入，使股價表現明顯優於大盤，將是布局美股不可或缺的投資標的。

近期恐慌情緒升溫，致使盤勢震盪機率加大且類股輪動快速，建議透過一籃子布局的市值成長型ETF因應，舉例來說，S&P500成長指數透過篩選條件，已將銀行股剃除，避開此波銀行倒閉潮地雷衝擊，相對能在近期動盪的市場中趨吉避凶。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，美國消費數據至今是緩降、勞動市場健康均奠定美國經濟軟著陸的基礎，儘管聯準會持續升息，但美國經濟衰退風險正在下降，Citi預估美國經濟衰退風險由73％降至60％，稱美股可能不會再創新低，高盛更認為美國經濟下滑風險已明顯減弱，預估衰退機率由35％降至25％。

且科技業庫存去化逐漸進入尾聲，訂單減少壓力將隨之減緩，景氣有機會在今年中落底，配合聯準會升息腳步亦接近尾聲的利多，科技股後市漲升行情樂觀。

統一FANG+ETF基金經理人林良一強調，隨科技業庫存去化進入尾聲，訂單下修壓力緩解，科技巨頭基本面有望觸底回升。OpenAI釋出最新一代GPT─4，新增圖像辨識功能，文本處理、智能程度及產出品質大幅提升，也讓市場預期ChatGPT帶動的AI熱潮將持續，帶動科技股正向表現。