AI上太空 科技業蓄勢待發

低軌衛星、智慧手機衛星通訊等逐漸普及化運用，太空新任務還在源源不絕出現，且太空產業也沒錯過今年最夯的AI話題，日本AI新創公司AI inside將投入研發，打造在極端環境也能發揮高精密度的節電式AI平台等，美國太空總署與歐洲太空總署也都投入運用AI技術來深入太空的探索任務。投信法人強調，太空相關及全球科技產業長線看俏。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯表示，今年最火熱的話題AI，太空產業也沒有錯過，日本官方與學術界正在合作打造月球表面AI機器人探索系統，希望能在2050年登月探索，AI探測系統透過自動駕駛，能分析探測系統所通過的地形資料、地面資源等，此外，配置極地節電系統，也能拉長探測活動時間等。

牟宗堯認為，透過AI技術的運用，更能加速太空產業發展與商業成熟性等，像是HP、Cisco等系統開發商，則能提供極地系統平台，與AI數據分析等，加速遠端衛星讀取傳送處理速度。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，看好領域包含電動車方面，包含電池、自駕與零組件皆有表現機會；替代能源方面，節能、儲能仍為各產業增加營運效率的必要條件；永續農場部分，農機需求穩健，農場議價力與精準農業訂價相對整體機產業更能抵禦通膨，食品研發及智慧科學等題材亦從底部復甦，長線成長性可期。

瑞士百達資產管理資深產品經理Anjali Bastianpillai分析，今年有四大科技趨勢，包含未來10年顛覆商業模式的生成式人工智慧、半導體產業鏈市值將突破1兆美元、軟體即服務（SaaS）成企業應用主力和科技業併購熱。軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式AI的最大受益者。