基本面強 印度基金逢低買

印度股市去年獨強，但今年績效因股市獲利回吐，使全部印度基金全呈現負報酬，法人表示，印度經濟基本面依然強勁，投資人逢低仍可分批買。

元大印度基金研究團隊指出，印度氣象部門警告，主要近期農產品種植地區，可能將面臨更多降雨及冰雹，或將對冬季作物如小麥、油菜籽等收成造成負面影響。有鑑於1月、2月通膨受到食品價格反彈影響，導致連續兩個月CPI年增率均高於央行通膨目標上緣6％。且農作物收穫恐下降，料將拉長通膨回落時間，令印度央行短期內維持偏鷹立場，美國銀行倒債風險升溫，將影響印度股市短線回檔修正。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度2月製造業PMI公布為55.3，連續擴張推進至20個月，服務業PMI擴張至59.4的12年新高，擴張也達19個月；在全球經濟逆風下，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力。

富蘭克林證券投顧分析，IMF的1月全球經濟展望報告預估，印度今年經濟成長率6.1％，為主要國家中成長動能最為強勁者，採購經理人指數持續處於擴張點之上、政府稅收攀高，在地緣政治緊張局勢與供應鏈中斷驅動下，全球企業正尋求供應鏈多元化，印度即為潛在受益者。

印度股價在近期經過修正之後，未來12個月預估本益比回落至接近過去10年的平均值，雖然今年以來，股價回檔修正表現較弱，但也提供長期投資者進場布局機會。野村印度潛力基金經理人陳亭安強調，目前印度股市本益比略高於其五年均值，因高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐，後市仍可期。