台股基金 定期定額人數探底

據投信投顧公會最新統計，台股基金定期定額人數與扣款金額至2月底，分別來到22.4萬人、14.84億元，分別創下2020年7月與2019年11月以來的新低，且今年以來人數逐月減少，2月扣款金額月減近2成。

投信業者分析，今年市場持續震盪，主動選股難度增高，資金明顯轉移至台股ETF，加上其配息具優勢，造成定期定額人氣下降。

投信法人分析，今年前兩個月台股意外上演驚驚漲的行情，台股基金表現更是出色，表現較佳的基金年來報酬率幾乎是大盤的兩倍，表現最佳的報酬率逼近3成，因此可能引發部分獲利了解的投資人出場。

相較於2月台股ETF的規模與受益人雙創新高來看，即近兆元規模與約450萬投資人，顯示出台股投資人習慣逐漸改變，不僅把台股ETF當作存股工具，投資標的也從波動大的個股轉向台股ETF，確實有從主動型基金轉向被動型基金的趨勢。

但投信法人認為，績優的主動式台股基金的績效大敗大盤甚多，尤其過去長期定期定額扣款的投資人，能明顯感受到定期定額的優勢，因此短期可能有暫時停利的策略。但中長期來說，台股今年震盪機率仍高，預期績效較好的台股基金仍可望吸引資金回流，尤其大盤拉回之際，通常就可見單筆與定期定額加碼的資金進駐。

群益投信投資長李宏正認為，台股長多趨勢不變，但建議追求穩健的投資人，可選擇基金定期定額方式分批進場投資，因為定期定額投資的成本是變動的，長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。

除此之外，李宏正也表示，台灣在半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情仍可望呈現偏多向上格局。

但台股個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投資方式。