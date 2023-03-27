藍燈投資法踢掉00878 她改選弟版0050

國發會今（27）日下午將發布2月景氣對策信號分數，預估將連續4個月亮出代表景氣低迷的藍燈，存股達人表示，因為景氣燈號連續藍燈，已開始定期定額小額買進ETF，但透露自己沒選人氣王后00878或0056，而是在內扣費用和追蹤誤差等2大考量下，決定月扣10萬元，分批布局006208。

艾蜜莉在臉書艾蜜莉-自由之路發文表示，存股標的的選擇看人，0050、006208、0056、00878都好，但也透露自己這次定期定額買ETF，很多人好奇為何沒選0050，而是挑了006208？她解釋，當然不是因為喜新厭舊，若單純只看新舊因素的話，當然會選成立時間長的那1檔，也就是0050。

至於為何沒選0050，她說明，006208跟0050一樣追蹤台灣50指數，都是採用「完全複製法」，看成立時間的話，0050是2003年成立（存活20年）、006208是2012年成立（存活11年）。

之前有網友妙喻，若把台灣50指數想像成是爸爸，0050是哥哥、006208是弟弟，兩兄弟都在追隨爸爸的腳步，形容傳神貼切之餘，若再比較兄弟倆誰花的錢少，也就是常說到的「內扣費用」，她認為0050一年總費用是0.43%、006208則是0.24%，相差近1倍。

雖然ETF的費用本身不貴，但把時間拉長到10年的話，還是會有一點點的差距。再來還有1項是ETF都會有的「追蹤誤差」，追求最貼近追蹤指數的表現，雖然計算方式很多，但她這次採用較簡單的作法，觀察ETF淨值和指數間的年度報酬差距。

比較下來，艾蜜莉認為，近年都是006208險勝一點點，也就是它和指數的報酬率表現更為接近，費用和追蹤誤差都略勝0050一籌。

但她也強調，0050和006208都是很好的ETF，自己是以「現在這個時間點」開始做定期定額，綜合評估覺得006208更符合需求，也建議投資人毋需執著細究每個細項，非要比出個你死我活才行。

此外，0050、006208追蹤誤差的差距很小，而且每年都會變動，會隨著時間推移而變化，不排除未來再來看的時候，變成0050贏過006208，標準沒有一定，只要秉持一個原則，原本已經定期定額0050或006208的人維持就好，若是現在才要開始定期定額，就不妨研究在意的因素進行比較。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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