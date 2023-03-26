成長股起風了 AI基金前景亮

3月以來，市場相繼出現各種意外亂流，但之前遭逢逆風的成長股，在市場震盪輪動中，卻悄悄逆勢回溫。法人觀察，羅素1000成長指數不論是最近一周、3月來還是今年來，其表現都要來得比羅素其他指數強勁，更明顯優於MSCI世界指數。

根據理柏統計，最近一周擠進前十強者中，有七檔均與成長股與科技股主題有關。安聯投信表示，成長股近期走勢明顯利空不跌，且表現甚至優於防禦板塊。針對市場陸續出現的美歐銀行風波、聯準會的鷹鴿言論不定與市場對利率政策期待的落差，這股擔憂氛圍在面對市場波動之際，反倒讓市場開始把焦點重回成長領域。

安聯投信指出，隨時升息走入尾聲，今年有望看到升息頂點，歷經大幅修正的成長股，評價面伴隨市場期待產業下半年、甚至是明年的復甦，也在部分市場資金青睞下而逐步回穩。

預期生成式AI在未來將快速發展，進而有機會帶動生成式內容質量和多樣性，並廣泛應用在醫療保健、金融和交通等多個產業。除此之外，從圍繞生成式AI和GPT技術消息等消息，也顯示考量訓練人工智慧模型計算要求與運行需求，有望長期挹注AI基礎領域長期需求，帶動相關產業保持強勁發展。

瑞士百達資產管理資深產品經理Anjali Bastianpillai分析，今年四大科技趨勢，包括未來十年顛覆商業模式的生成式人工智慧、半導體產業鏈市值將突破1兆美元、軟體即服務（SaaS）成企業應用主力、科技業併購熱，一窺生成式AI帶來的影響及機器人與數位科技產業如何受惠。

Anjali強調，今年可能是許多人工智慧應用出現的突破年，尤其是在去年底爆紅的OpenAI聊天機器人ChatGPT，可視為人工智慧的關鍵轉折，發布二周內達到100萬用戶，二個月就累積超過1億名活躍用戶，是有史以來成長最快的消費者應用服務。軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式AI的最大受益者，隨著對運算、記憶和網路解決方案的需求增加，半導體需求也在成長。