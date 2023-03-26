台股ETF績優 迎上漲契機

台股近期價量齊揚，投信發行47檔ETF表現也跟著績效長紅，投信法人表示，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞標的，目前市場存股、存ETF蔚為風潮，建議以台股高息ETF布局，既可參與台股後市上漲契機又可分散個股投資風險。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，台股ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，目前對於台股長線仍可重返多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群，預期今年類股之間表現落差將會很大，由於目前位處升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。

因此同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金目光，作為今年上半年展現否極泰來的最佳寫照。其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可望吸金。未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應的表現。

據統計今年以來台股加權指數上漲11.48％，電子工業類指數上漲16.74％，與晶圓製造領域相關台灣晶圓製造指數漲幅達23.26％，呈現上漲領先，代表晶圓製造題材行情亮眼。兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊認為，近期台股行情佳，若擔心市場波動度變化，建議採取台股ETF並聚焦成長題材，精準掌握台灣企業財報，減少海外匯損風險，提高投資部位的穩健性。

其中聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等新型應用領域，這些需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，有助刺激晶圓製造產業走勢向上發展，建議資產配置上可分批加碼，有利爭取晶圓製造題材漲升空間。