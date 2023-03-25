小資族如何靠ETF穩穩賺？專家建議這樣做

陳重銘建議投資人深入了解ETF的報酬類型、選股邏輯以及成分股，評估該檔ETF未來發展潛力、是否具備投資價值，以及是否符合自己的投資目標，不要隨波逐流。

適逢聯準會啟動升息周年，市場至今仍動盪難測，相較低息年，投資理財靠的是冒險精神，今年考驗投資人能否在風浪中站穩步伐。

這幾年「指數股票型基金」ETF成為許多小資族投資首選，因為買進一張ETF等於投資一籃子股票，不用花時間研究、挑選個股就可以有效迴避風險、創造被動收入。

不過ETF真的都沒有風險嗎？恐怕不是！

存股專家陳重銘表示，許多投資族會落入ETF就是可以「傻傻存、穩穩賺」的誤區，最後被套牢甚至慘賠出場。他傳授心法，幫助小資族險中求穩。

抱緊ETF前 先搞清楚報酬類型

這幾年投信公司爭相發行ETF，除了投資族群最熟悉的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，以及這兩年竄起的國泰永續高股息(00878)，目前市場有超過百檔ETF，包裝形形色色、追蹤的指數不盡相同，陳重銘建議投資人首要搞清楚該支ETF的報酬類型。

ETF又分為原型、槓桿型與反向型。原型ETF主要追蹤指數，投資績效與所追蹤的指數不會差距太大，是性質最單純的一種ETF，適合做長期價值投資。

如果你看到該支ETF名稱內有「正２」、「正３」等字眼，就屬於槓桿型ETF，這類ETF屬於衍生性金融產品，透過槓桿來放大獲利，投資績效是追蹤指數的漲跌倍數，例如追蹤的標的上漲一點，「正２」的ETF報酬就會增加二倍，風險較高，僅適合短期操作、賺價差。

反向型ETF通常名稱內會有「Ｒ」或是「反１」、「反２」等字眼，是看空市場的ETF，投資績效是追蹤指數漲跌的反向，當追蹤標的跌一點，「反１」的報酬就會上升一點。陳重銘表示反向型ETF只適合短波段操作，不適合長期持有，因為收益很容易被「轉倉成本」吃掉，建議投資人可以在台股高點、趨勢走空的時候，配置一些反向型ETF來進行風險分散。

陳重銘提到，當大盤處於盤整時，不利槓桿型或反向型ETF操作，建議投資新手首選風險低、適合長期持有的原型ETF。

而原型ETF又分為市值型、主題式與高股息。市值型ETF追蹤大盤指數發展，大型ETF買進市值前幾大的公司，中小型ETF則是選擇中間市值的上市企業，大家熟悉的元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)就屬於市值型ETF，最大成分股台積電尚處於研發、擴展階段，股利較少，因此獲利來源主要在價差而非股息。

主題型ETF則是匯集某個領域、主題的個股，通常投信公司會根據時下流行的題材去推出主題型ETF，像是國泰台灣5G+(00881)、元大全球5G(00876)就是根據目前很夯的5G題材所推出的ETF。值得留意的是，由於這類ETF是根據熱門題材來選擇標的，因此會集中在特定產業，分散風險能力較差。

最後是許多投資人喜愛的高股息ETF，投信會根據個股的現金股息、歷史表現來決定是否選入該檔ETF，近幾年熱門的如國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、富邦特選高股息30(00900)都歸在此類。通常高股息ETF會選擇產業趨近成熟、公司發展穩健、不須花大錢研發新技術、可以穩定配發現金股利的企業，投資人有穩定的股利，但相對地，因為公司成長有限、股價上漲空間不大，因此賺價差的空間就比較小。

陳重銘分享，「我會先設定進場時機，像是台股加權指數一萬四千點這時候進場布局，觀察當前總經局勢，通膨走弱、聯準會升息幅度漸趨緩和，先逢低買進原型ETF試水溫、慢慢加碼，若萬一股市出乎意料下跌，我會再逢低買進正２來以小博大。相對的，如果台股上漲，我會拋售正２，在高點布局反向型ETF，等待下一波跌勢。投資正２跟反向型ETF有三大要點：停利、停損，不要賭身家。」

他建議投資族群深入了解ETF的報酬類型、選股邏輯以及成分股，從而評估該檔ETF未來發展潛力、是否具備投資價值，以及是否符合自己的投資目標，不要隨波逐流。

高股息ETF如何布局？

陳重銘以高股息ETF為例分析兩檔ETF的選股邏輯。

元大高股息(0056)是從台股市值最大一百五十家公司中，挑選未來一年預計現金股利殖利率最高的前五十名股票所組成，採預測型的選股邏輯。

國泰永續高股息(00878)的指數邏輯剛好相反，它是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，從MSCI台灣指數成分股中篩選出符合MSCI ESG評級分數高，且以「過去三年及過去一年平均年化殖利率」最高的三十檔作為成分股，採統計過去型的選股邏輯。

「0056是預測未來表現好的學生，00878就是檢視過去表現好的學生，這兩個指數選股邏輯截然不同。」

陳重銘以數據分析，00878從2020年掛牌至今總報酬率為25.23%，比較同期，勝出0056的16.00%。他將這樣的差距歸因於00878的選股邏輯，「在市場波動時，我們還是傾向選擇過去績效表現良好的個股，可以避免預測失準的問題。」

然而，有不少網友質疑，00878中金融股占比偏高(約26%)，若今年金融股發放股利變少，是否會影響00878的配息。

陳重銘推算，「假設金融股股利減少20%，那麼00878整體配息就減少26%×20%，等於5.2%，以過去00878全年配發股息約1.2元來計算，就是少了0.06元，其實差距不會太大。另外，金融股股利發放時間落在下半年度，以00878採季配息來說，只會影響到後面兩次的配息。」

整體而言，00878的經理費低於0056，波動也比較小，同時採季配息，許多追求穩健配息的投資人會優先選擇00878。

陳重銘提醒，每檔ETF的指數邏輯不同，各擁的優缺點也不同，因此，即便是投資高股息ETF仍要有風險分散的意識。

另外，近期許多投資人選擇元大台灣高息低波(00713)，陳重銘解釋00713擁有低波動、季配息的特性，成分股配比也相對均衡，在台股波動大的環境中，建議投資人可以在資產配置裡頭增加這類型的投資標的。

0050、0056哪一檔好？

說起台股市場近年最火紅的商品，莫過這兩檔國民ETF：0050與0056，許多投資族想問投資哪一檔比較好。

回歸上述的邏輯，投資人首要弄清楚自己的投資目標與投資能力，再進一步了解兩檔股票的報酬類型。若投資人能夠承受波動、想要賺價差，就選擇0050、006208；相對地，若投資人強調的是穩定現金流，資金配置上，建議將高股息ETF的持比提高，選擇0056。

陳重銘進一步補充，0050追蹤的是台灣50指數，這個指數還同時授權給另一檔ETF，也就是富邦台50(006208)，兩者成分股雷同，個股權重也相似，不過006208經理費硬是比0050少了0.17%，兩害相權取其輕，商品相同就選經理費低的。」

當前景氣燈號已連續亮三顆藍燈，從過往數據推測，經濟趨勢未來一年內將轉向上行，因此從長期投資角度而言，現在是進場布局006208這種市值型ETF的好時機。

陳重銘建議投資人可以定期定額提高持倉水位，「不過要做好長抱的心理準備，因為過去景氣燈號從藍燈到反轉，差不多需要半年到一年時間，投資人要耐心等待景氣轉紅燈，到時候就是清倉的好時機。」

半導體仍是主流 電池、儲能ETF有戲

展望今年，由於升息循環已經接近尾聲，陳重銘認為現階段正好是債券價格的甜蜜點，進場時機已到。他建議投資人可以留意投資級債券ETF，像是國泰Ａ級公司債(00761B)、國泰投資級公司債(00725B)，兩檔債券型ETF都屬投資等級債，並採季配息，配息優於美國公債。

長線來看，陳重銘仍看好半導體趨勢，「現在很火紅的ChatGPT反映的就是半導體的需求，遑論5G、雲計算、車用半導體等應用。」他建議投資人觀察費城半導體指數找買點，「從過往數據來看，只要費半跌30%就是買點，像國泰費半指數(00830)、0050、006208都可以留意。」

另外，隨著全球淨零碳排趨勢興起，電動車需求大增，電池、儲能主題ETF也值得投資人留意。陳重銘表示，電池是電動車的必備裝置，在電動車銷量提升之下，電池需求量將會持續增加，估計電池以及其原物料價格將維持高檔水位，具有長期趨勢，他建議投資人可以多布局這類具有長期利多的題材，短期抗波動，長線也具備十足爆發力。

（理財周刊第1178期 林怡妏 ）

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