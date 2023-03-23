修正幅度已大 美國REITs甜蜜點來了

在通膨及全球央行升息下，景氣面臨衰退疑慮，但根據經驗，美國REITs最佳投資時機出現在景氣谷底衰退期和景氣好轉初期復甦期，雖然租金可能還在下滑，但當景氣開始出現回溫時，房市需求也隨之回升，帶動不動產價格上漲，加上公債殖利率走降，有利REITs估值提升。

投信法人統計，自2000年以來，於衰退期布局美國REITs指數持有12個月，報酬率達10.8％，於復甦期布局美國REITs指數持有12個月，報酬率達20.4％，目前美國REITs修正幅度已大，評價來到相對低點，絕佳買點到。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，去年美國REITs獲利增長保持歷史高位14.2％，今年獲利成長預估則仍有4.8％，整體商用不動產的承租率皆在良好位置，租金增長雖將放緩。不過部分產業如工業、醫療、通訊、資料中心都維持超過5％成長，自助倉儲、住宅、零售、旅館則為3％至5％成長。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，截至去年第四季長照醫療不動產持續回溫，在需求端數據，包括入住率、與租金成長率皆持續攀升。反映供給端的高齡住房庫存年成長率與營建相對庫存比率皆近乎持平，顯示高齡住房於去年全年維持回到長期供不應求情境。著眼銀色浪潮長照大趨勢，建議可善用長照醫療REITs基金參與成長契機。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍良好，持續看好不動產證券化產品前景。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，新加坡REITs的股價淨值仍然處在相對低位，上行空間依舊可期，建議投資人可逢低布局。