雙電基金 兩大新顯學一把罩

近年來興起的電動車須仰賴電力，法人表示，全球電力需求成長態勢未變，加上淨零碳排亦為當今全球主流趨勢，為在穩定供電、乾淨供電間取得平衡下，皆令太陽能、風力、綠氫等多元電力發展備受關注，投資前景值得期待，建議投資人不妨透過採取電動車、多元電力雙主軸配置的雙電基金來參與，一次掌握兩大全球投資新顯學。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，各國積極推動能源轉型，朝向多元電力路線發展，根據國際能源總署（IEA）先前發布的再生能源報告，2025年全球再生能源發電量將超越燃煤發電，成為最大電力來源，其中全球太陽能裝置容量也可望在2027年超越煤炭。隨技術精進，有助太陽能、風力等發電成本下滑，可望進一步加深相關建設之安裝意願，也使得電力產業的獲利與投資潛力更維持得期待，相關類股表現值得持續關注。

洪玉婷認為，隨電動車市場持續擴大，消費者車款選擇變多，且多國訂出禁售燃油車時程，可望加深大眾購置電動車的意願，並進一步帶動電動車出貨量，市場預估今年出貨量可望有30％的成長性。包括電池材料、車用晶片、馬達與電控、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性俱佳，相關企業營運與股價表現可望受惠，投資前景值得期待。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤強調，根據各國汽車協會統計，隨著燃油車禁產禁售時程接近，車廠將電動車視為核心事業，預估2025年電動車銷售量將達2,850萬台，整體汽車市場滲透率將超越30％，龐大的電動車商機將帶動車用晶片及半導體需求量，台廠更在電動車供應鏈上有一席領先地位，當前台股本益比仍偏低，建議投資人可逢低布局電動車為題ETF，以掌握未來商機及股市反彈動能。