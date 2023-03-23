政策+新科技 綠氫大趨勢來襲

近期全球市場受到銀行風險事件衝擊，走勢再度出現大幅震盪，聯準會本月動向更是全球焦點，投信法人表示，高利率環境已成為企業營運常態，具有競爭優勢的企業，才能夠抵禦景氣趨緩及高資金成本的挑戰，而具有政策與新科技加持的清潔能源，特別是氫能所延伸的龐大供應鏈，已成為市場矚目的減碳關鍵。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，氫能根據生產方式的排碳量，可以分成綠氫、藍氫、灰氫等。灰氫是利用化石燃料生產，綠氫則是使用太陽能或風電等綠電，將水電解後產生氫氣，再使用綠氫的氫燃料電池發電，幾乎零排碳，也是全球各國全力發展的氫能方向，帶動越來愈多相關產業轉型導向綠氫發展。

目前全球氫能仍多來自化石燃料生產，隨著去年美國抗通膨法案（IRA）強力補貼，低碳氫已開始改寫產業結構，加上全球掀起ESG浪潮，各大能源、電力公司紛紛轉型，未來將持續擴大氫能電解槽產能。預估2025年起綠氫將能反映成本優勢，未來三年至五年將可見到全球清潔氫的產能高峰；估計顯示至2030年電解裝置成本可望較目前下降70％之多，電解氫裝置容量的目標規模預估也將大增100％，期間所帶動的商機龐大。

張書廷強調，預估到2050年為達成淨零碳排目標，過程中將仰賴更多新科技的研發，屆時能從食、衣、住、行各項生活層面掌握減碳技術的企業投資機會，將成為這波綠氫、綠能、減碳商機的市場焦點。

富蘭克林華美潔淨能源ET經理人江明鴻認為，歐洲議會上月投票通過新法，自2035年開始歐盟市場禁止銷售新柴油車，此舉讓歐盟成為全球主要經濟體中推動轉型為電動車的最積極者。在各項法令搭配下，將加速歐洲在潔淨能源產業的布局與提高國際競爭力，有望儘早達到聯合國淨零碳排目標。近期受到美國升息影響、以及國際油價下跌減弱對潔淨能源的需求，因此近期潔淨能源相關股價拉回整理，近期下跌修正，正是布局買點。