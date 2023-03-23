市場震盪 組合基金成利器

國際金融情勢緊張，矽谷銀行倒閉風波，引發後續第一共和與瑞士信貸等問題出現，衝擊國際股市震盪劇烈。投信法人表示，全球央行升息的累積效應在第二季陸續顯現，在利率重新訂價後，金融市場將會逐步回復平穩，資產類別或產業互有表現機會，建議可透過組合基金動態調整，在市場波動中打造攻守皆宜的資產配置。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，全球經濟正逐漸脫離經濟衰退陰影，主要動能來自於美國企業和消費者基本面持續優於預期，且就業市場持續強勁；暖冬造成能源價格回落，加上供應鏈恢復，歐洲經濟也正擺脫衰退陰影；大陸重啟開放後的製造業及消費強勢回歸。整體而言，第二季全球經濟展望偏向樂觀。

就業及通膨的黏著性，導致美國聯準會（Fed）利率政策峰值及時間長久度高於預期；歐洲或主要國家亦有同樣情形，促使這場全球對抗通膨的戰役將會持續更久。但升息的累積效應在第二季陸續顯現，預計各國央行將採行緩慢和穩步的升息策略，藉以漸少對於經濟的損害。

在利率重新訂價後，金融市場將會逐步回復平穩，資產類別或產業互有表現機會。日盛團隊建議，可透過具有跨資產配置特性之跨國組合平衡型基金掌握長線收益機會。

PGIM保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億認為，新興市場今年相對具有優勢，其中又以亞太市場表現更為明顯。