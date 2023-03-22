歐美政策發力 潔淨能源ETF有戲唱

近期受美國升息影響，及國際油價下跌減弱對潔淨能源的需求，近期潔淨能源相關股價拉回整理。投信表示，近期下跌修正，正是布局買點，因歐盟綠能政策發力，將加速潔淨能源產業擴大市占，建議趁勢進場加碼布局潔淨能源ETF。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人江明鴻指出，市場預期歐盟此舉，可望加入中美潔淨能源政策競賽，加速潔淨能源相關產業擴大市占率。歐洲議會上月投票通過新法，自2035年開始歐盟市場禁止銷售新柴油車，此舉讓歐盟成為全球主要經濟體中推動轉型為電動車的最積極者。在各項法令搭配下，將加速歐洲在潔淨能源產業的佈局與提高國際競爭力，有望儘早達到聯合國淨零碳排目標。

富蘭克華美投信認為，潔淨能源相關指數與美國科技股指數一直呈現同步態勢，即使短期潔淨能源走勢有所偏離，後市仍會跟上市場腳步。過往經驗顯示景氣低檔往往是長期投資的好機會，加上歐美綠能政策持續發力，即使短期受國際總體經濟壓力而有震盪拉回，亦可視為逢低承接良機。

江明鴻分析，就目前價量結構來看，潔淨能源相關指數已呈現量縮收斂格局，待未來籌碼進一步沉澱後，後市將有所表現，未來待Fed升息步調趨緩以及近期美股季報陸續公布後消弭市場雜音，潔淨能源後市可望重回軌道。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰強調，美國未來四年投資乾淨能源金額高達4,000億美元；科技龍頭企業蘋果比政府更積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。在各國政府及企業合力推動下，綠能商機深具爆發力。

蘇聖峰說，根據美國總統拜登政策，2035年發電來源零碳排，以風力及太陽能取代煤炭；大陸十四五計畫綠能占比調升至20％；歐盟復甦基金7,500億歐元中有三分之一投入綠能，2030年底將再生能源發電占比提高至65％，推動風力與太陽能發電；歐盟執委會今年3月草案顯示，在太陽能、風電、熱幫浦、電池及電解器等五大產業，歐盟的產能需滿足至少40％的境內需求，以在2050年前實現淨零碳排，相關綠能領域在歐美政策大力推動下，後市成長力道仍很強勁。