科技新商機 AI機器人ETF俏

矽谷銀行（SVB）、瑞士信貸事件後，投信法人認為，短線盤勢仍受消息面左右，但隨著美歐股市止穩反彈，台灣股市也有表現空間，尤其隨庫存調整有望在上半年結束，科技股下半年獲利成長可期，聚焦AI機器人相關ETF持續看好，建議投資人分批布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，目前台股加權指數仍是高檔區間整理格局，選股不選市將會是短期內的重點。以個股題材發揮，建議留意風險、分批逢低布局為宜。

從產業面分析，上游半導體庫存金額預計去年下半年見頂，僅車用半導體庫存較為健康；這波景氣修正主要是需求轉弱，加上先前缺貨導致庫存升高，目前庫存積極去化中，但需觀察需求是否回升，預估谷底落於第一季至第二季左右。

台股操作方向目前看好的產業，包括雲端（AI相關）、IP、半導體設計（庫存有初步去化）、網通；PC、NB筆記型電腦庫存去化接近完畢，但是需求十分薄弱，預計今年下半年改善。近期火熱話題ChatGPT延燒，AI全面應用逐步逼近，提早布局台美股人工智能軟硬體科技也是不錯主題選擇之一。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析，AI創新科技遍地開花，洞察未來科技趨勢應提早一步搶先布局，聚焦於AI的NEXT，新商機、運算效率（晶片）、額外生產力、內容產出等類股，從晶片硬體走到軟體，再到運算平台，在走向終端應用的消費者相關布局。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，科技股短線景氣疑慮未除，惟存貨調整年中可望接近尾聲，市場預期中國解封後手機需求可望於今年第二季落底，法人預期企業IT資本支出成長續放緩，但明年有望復甦。

據歷史經驗來看，隨庫存調整有望在上半年結束，科技股下半年獲利成長可期。

且升息可望逐步逐入尾聲，有利科技股的業績及股價表現，可利用短線的利空築底分批逢低布局。

因為就長線來看，人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度愈來愈快，新增經濟動能相當強勁，未來三年至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關ETF後市持續看好。