美債殖利率H1有望觸頂 美股翻多機會大

美國十年期公債殖利率變化成為美股多頭是否再起的指標，投信法人表示，預估今年上半年有望觸頂回落，讓美股重啟漲勢，看好成長題材表現空間。

復華投信指出，近年美國十年期公債殖利率發生觸頂事件，帶動資金回流股市使美股翻多，其中以成長股表現最亮眼。在2018年底升息結束後兩年，據統計，S&P500成長指數波段漲幅逾7成，表現優於大盤S&P500指數近5成；累計三次事件美國十年期公債殖利率觸頂後兩年行情平均漲幅，S&P500、S&P500成長指數平均漲幅分別有21.6％、33.5％。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔分析，FED先前在2月會議時稱，通膨放緩過程已開始，並暗示再升息數次後將暫停升息，接下來公債殖利率若轉為下滑將使股市評價修復，挹注行情向上動能。日前公布的美國2月CPI物價年增率由前月6.4％降至6％、核心CPI則由5.6％降至5.5％，兩者分別月增0.4％及0.5％。

隨供應鏈改善、大宗商品價格回落，通膨自去年第四季起持續降溫，若今年上半年聯準會停止升息，股市可望落底止穩回漲。目前利率期貨隱含聯準會3月升息1碼機率為62％、近4成預期不升息，而上半年升息至4.75％至5％區間後停止升息。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，美國經濟增長相當有韌性。殖利率可望於區間整理，市場目前看來風險偏好有所提升，股市有表現機會，投資人仍可在金融市場找尋投資機會，整體而言仍建議採股優於債的配置策略。長期而言，股票依舊是抗通膨最佳資產，建議可以美股作為主流核心配置，科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢。