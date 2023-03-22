新興亞股慘綠 台股定期定額抗震

美國銀行危機導致市場緊張氛圍激增，新興亞股遭美股拖累，除南韓平盤外，其餘新興亞股均全面走跌。法人指出，台股已逐漸消化歐美金融機構財務危機的消息，但市場不確定性仍多，面對高檔震盪，建議定期定額方式介入。

中信臺灣智慧50ETF經理人張圭慧表示，諸多事件不確定性導致市場動盪劇烈，科技、半導體及電子等族群，近期需求回升，受該事件影響程度較小，走勢較為強勢，聯準會利率政策會議升息動向與目標利率為市場關注焦點，也將左右市場表現，短期內股市震盪機率仍偏高。

台股已逐漸消化歐美金融機構財務危機的消息，這次事件與當時2008年金融海嘯不同，政府止血速度快，估計影響層面也較小，發生系統性危機的機率大減，對台股的影響應已告一段落，但市場不確定性仍多，股市高檔震盪期間，建議以定期定額方式入手。長線看好半導體、伺服器、電動車及綠能等產業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋說明，越南ETF調整成分股，外資買盤湧入，惟內資情緒仍較謹慎，流動性也較差，股市支撐力道仍明顯不足，短線上越南股市仍處震盪走弱格局，仍需靜待政策逐漸發酵，吸引內資買盤湧現，才能回到基本面反攻向上。建議逢低分批布局主動式越南基金，透過專業投資團隊，在股市相對低迷之際，降低投組風險。

群益東協成長基金經理人高浩偉強調，東協股市經濟數據仍相對穩健，且今年GDP成長率也在亞太地區中位居前段班，從企業獲利角度觀察，今年東協多數國家企業EPS成長率仍預估高達雙位數，在亞太地區中排名前段班，包括新加坡、泰國、印度、菲律賓今年的EPS增速可望在15％以上，企業獲利維持高增長，也可望促使東協股市進一步走強。