小資族放大6,000元有撇步 零股買這類ETF

AI的iPhone時刻到，NVIDIA成AI硬體需求最大贏家，背後全靠台積電製程力拱，法人預估NVIDIA和台積電（TSMC）兩家公司英文字母組成的NT聯盟，將橫掃半導體AI大商機，其他包括IC製造、IC設計也同步受惠，2024年有望重返半導體新成長週期，現在布局半導體ETF，有望重領風騷，加速財富放大。

新光投信量化投資部協理袁永騰建議，全台將普發現金6,000元，現金放大術很多招，最理想的方式是選擇產業趨勢成長向上、目前仍處庫存調整階段、股價評價合理的「半導體ETF」，從主要成分股基本面來看，ChatGPT刮起AI旋風，美系外資最新公布3檔台股AI口袋名單股：台積電、世芯-KY、緯穎出列，其中，台積電為晶圓代工龍頭股、世芯-KY生產特殊應用晶片（ASIC），兩家均是台灣半導體產業的王者，未來將大賺AI時代新紅利。

根據外資里昂證券最新報告也指出，台積電2023下半年起營運將倒吃甘蔗，業績旺到2024年，並給予買進建議，目標價上看620元，特別是AI晶片需求量爆增，台積電的主要客戶NVIDIA，更是這波ChatGPT帶動AI浪潮下，硬體（GPU,繪圖處理器）的最大贏家，背後全得靠台積電強大的製程技術力拱，台積電也獨吞NVIDIA的AI訂單，兩家業者均受惠AI新商機。

袁永騰強調，NVIDIA在美國時間3/21的年度軟體開發者大會再次宣示，目前正是AI的iPhone時刻，未來將迎來爆炸性的增長，推動下一波半導體產業起飛，投資人如果想搭上這波AI多頭列車，除了挑選個股外，透過半導體ETF布局，一樣能掌握半導體產業的AI趨勢紅利。其中，又以擁「台股費半」稱號的00904新光臺灣半導體30 ETF，一手掌握台灣半導體市值前30強，且台積電為第一大成分股，依3月指數定審後，00904投資台積電的權重來到近3成，成為目前國內四檔半導體ETF中，持有台積電比重最大的半導體ETF。

如果投資人想將政府普發現金6,000元，透過存股方式持有半導體ETF，一樣可以選擇具每季配息設計的半導體ETF，例如00904，依最近一次配息計算，年化收益率達3.2％，像持有00904這類半導體ETF，既可追求半導體產業轉折向上趨勢成長機會，又能乘著AI浪潮讓半導體產業同步起飛，同時獲取每季配息收益，可作為小資族運用普發現金6,000元，捨花費改投資半導體ETF，有效將財富放大的另類理財術。

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