無畏雜音 科技資訊基金搶眼

過去一個月，全球主要市場都出現較大震盪，但不畏市場雜音，與半導體、科技主題的相關市場，呈現逆勢上揚，與資訊科技相關的基金連帶受惠。根據理柏資訊統計，主動式資訊科技基金近一個月前十強繳出1％以上的表現。

安聯投信表示，受到聯準會鷹鴿態度不定所牽動市場氛圍的變化、市場預期落差，加上歐美金融業事件干擾所致；但若觀察半導體等電子產業，近期走勢相對強勢，並未受市場雜音太多影響。

以半導體族群為例，就調研訊息上，從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯；另就庫存消化上，上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。

近期市場比較波動，加上受聯準會訊息等雜音干擾，出現短線上震盪；但市場仍處在作夢空間基調不變；波動增加主要是開始接近4月下旬、下半年接單狀況有望愈來愈清楚的時間點。接下來，盤面輪動可能會比較快速。

安聯投信台股團隊指出，現階段盤勢大致維持先下修的先回升，如DDIC、TV panel、被動元件等commodity；同理，晚下修的族群就會先震盪後再回升；基本上，現階段在基本面、總經、美元持續拉扯下，台股波動仍大。

機會面可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續。台灣技術領先、扮演供應鏈關鍵角色，相關企業可望持續受惠。及追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，由於綠能是全球政府積極推動的目標，可望持續獲得政策支撐及資金投入。

群益創新科技基金經理人黃俊斌則認為，通膨已經逐步趨緩，聯準會升息腳步將趨緩，半導體庫存調整也持續去化，手機、PC與NB庫存有效去化，相關需求陸續回溫，預期電子產業下半年可望緩步復甦，市場持續尋找未來可成長的產業，看好的產業包含AI、車用電子、伺服器、大陸疫後解封行情，操作上建議逢低分批布局。