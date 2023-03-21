力抗市場波動 基礎建設有韌性

美國矽谷銀行及歐洲瑞士信貸接連爆雷，撼動全球金融市場，但史坦普全球基礎建設指數仍維持小漲表現，且即使近一年多來歷經俄烏衝突、高通膨、央行大幅升息及經濟衰退擔憂等挑戰，去年以來史坦普全球基礎建設指數仍上漲1.3％、領先全球股市下跌15.7％，表現強勢。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會及瑞士央行政府推出緊急措施或提供流動性下，預期有助避免危機蔓延，但事件背後反映的是聯準會積極升息對經濟和金融系統的深遠影響，經濟衰退、企業獲利下修和零星的信用風險猶存，看好基礎建設產業將持續展現韌性。因基礎建設產業提供生活和經濟活動必須的服務，在政府監管或長期契約支持下，獲利、現金流量和股利的可預測性高，且能轉嫁通膨和利率風險，在波動環境中常扮演資金避風港的角色。

且因應全球朝2050淨零排放的政策目標，讓基礎建設產業除了防禦外，更多了成長動能，建議投資人可將基礎建設產業型基金列入投資組合的一環。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩赫斯特指出，預期在全球供應鏈重新調整、新的貿易路線或既有路線拓展都需要新的基礎建設支持，而在地化或區域化生產也將帶動額外的能源及發電需求，基礎建設產業將優先受惠。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷認為，基建公司多為獨佔或寡佔事業，擁有相對較確定的現金流以及相對較高的股利率，也對降低波動有幫助。以道瓊基礎建設指數為例，自2018年至2022年間五年波動度僅14.21％，低於其他許多對抗通膨標的。

相對較高股息又相對較低波動的基礎建設，對投資人有相當吸引力，去年6月以來，運輸及航空產業兩者在疫情趨緩後運量快速回升，可期待經濟持續復甦帶來利多，並帶來相關人潮的移動需求，相關基礎建設類股如鐵路、公路、機場等也有機會跟著水漲船高。