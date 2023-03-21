產業股票ETF 生技漲相正

隨著全球擺脫新冠肺炎疫情干擾，大眾回歸正常生活，民眾就醫量能逐漸正常化，也帶動對於藥品、醫療材料及醫療服務的需求，帶動相關個股營運穩健以及股價表現，近一年來看不僅NBI生技指數表現相較大盤抗跌甚至是維持正報酬，連帶投信發行的產業股票型ETF表現，前十強當中也以生技相關表現最佳，長期擁有極大產業潛能，表現仍值得期待，建議妨透過生技相關ETF介入布局。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示，在各國已經放寬疫情控管政策下，大眾恢復過往前往醫療院所進行看診與手術治療的活動，因此對於各種藥品與醫療服務需求增加，且受到原物料等因素影響，全球缺藥潮再起，在各國因應缺藥持續增加訂購藥品需求下，也進一步帶動生技醫療類股表現。

曾盈甄指出，後市來看，短期來看近期各大藥廠也後釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息，皆有利於相關類股表現，中長期而言在大眾對於用藥與醫療需求難減，且生技醫療產業創新動能亦不絕，新型藥物、醫材與治療檢測方式持續精進，產業享有極大的發展潛能，商機題材多元，投資前景值得期待。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，分析師估計今年醫療保健產業EPS成長率可達9.3％，優於大部分的產業，目前全球醫療指數本益比來到17.5倍，與去年初的20倍相比仍不算貴，考量預期ROE達17.8％，僅須支付17.5倍的本益比，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。第四季財報公布後，醫療類股高達57％優於預期，僅7％差於預期，財報表現正面，在股價與基本面短暫背離後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

保德信海外醫療產業團隊顧問主管Raj Shant強調，醫療產業在不確定的經濟環境中，常能展現追漲抗跌的強勁防禦力，加上全球高齡化帶來的剛性需求，也讓醫療類股成為少數法人資金持續流入產業。在醫療與人工智慧結合後，將對整體醫療產業的影響及成長是很全面的，包含線上問診、看病、新藥研發等，整體趨勢持續向上，醫療類股相當適合布局。