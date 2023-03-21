債券ETF吸睛 長天期美債最熱

近期國際股債市再度不安寧，美國矽谷銀行倒閉及瑞士信貸事件，市場恐慌情緒再現，部分資金湧向美債與黃金等安全係數較高的避險資產，觀察今年來債券ETF表現，前十強當中以長天期美債ETF占據最多席次，共八檔產品上榜，受益人數相較去年底也呈現正成長態勢。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，市場靜待聯準會（Fed）最新升息決策，由於近期公布的美國2月核心CPI數據，意外達到近五個月最大，延續積極加息可能會造成金融體系的另一波震盪，抵銷先前Fed對銀行事件做出的努力。在市場不確定性猶存下，部分資金仍可望朝向具避險性質的美債進行配置，不妨在市場動盪時期下，適度將美債ETF納入投資組合中。

目前美國公債點位位於相對低點，可於價格相對低點時分批加碼布局美債ETF或採取定期定額方式，以獲取波段價差空間，同時也平衡投資組合風險。李鈺涵認為，長天期美債由於需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，面對經濟前景持續受到關注的環境下，長天期美債不失為訴求穩健收益配置、兼顧風險考量，可適度納入投資組合標的。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，SVB銀行倒閉偏向單一地區及特定行業，並非當年雷曼兄弟擴及到全美的房市，且沒有過度槓桿，應不會引發大規模的金融風險。且事件起因於高利率環境，對中小型企業或銀行不友善，甚至可能讓FED重新思考利率決策，反而有可能讓金融市場因禍得福。

目前美國非投資等級債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的。李怡慧建議，分批布局以鎖定未來報酬，採取防禦型操作，因應市場大幅波動，配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健的企業優先擔保債。