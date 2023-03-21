避險情緒濃 2月基金總規模上升

2月全球投資氣氛好轉，股債皆揚下，帶動國內投信基金總規模攀升，根據投信投顧公會最新統計，2月投信基金總規模增加近790億元，總規模上升至5.13兆元，較1月成長1.56％。

台新投信總經理葉柱均表示，近期歐美銀行危機連環爆，繼美國矽谷銀行發生擠兌危機後，又爆發瑞士信貸陷入財務危機，導致市場避險情緒升溫，金融市場大幅回檔，但預期在銀行危機衝擊下，有可能使美國聯準會（Fed）升息幅度趨緩，且下半年景氣有機會加溫，建議短線若遇股債大幅修正，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情。

根據統計，2月基金規模月增幅度前五名，依序為台新投信8.44％、凱基投信6.71％、統一投信6.65％、新光投信4.81％、國泰投信3.69％。

台新投信國內貨幣市場基金規模更是市場唯一突破千億元，穩居業績龍頭，主要是績效表現優異而持續吸金，2月國內貨幣市場基金規模大增逾百億元，成為總規模成長幅度居第一的主要關鍵。

葉柱均指出，金融市場震盪將更趨激烈，若以單筆投資基金易受市場波動而追高殺低，反觀以定期定額方式投資基金，不用考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數。

長期下來基金平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，最適合股市大幅波動的時機；另對於沒有時間緊盯投資標價格變化的投資人，定期定額更是最佳的「懶人投資術」。

富蘭克林證券投顧認為，矽谷銀行及瑞士信貸事件，全球金融市場出現蝴蝶效應的恐慌，在信心疲弱下風險趨避心態高漲，增添股市波動，也提高未來經濟衰退的風險。但CNN恐懼貪婪指數已來到極度恐慌水準，建議投資人先耐心等待情勢回穩，擔心波動者可增持高評級債券基金；股票配置以防禦色彩的公用事業和基礎建設產業為首選，並以定期定額策略介入趨勢股的科技、生技、氣候變遷和政策商機的大陸、亞股。