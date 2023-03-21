國人愛領息 配息基金當紅

國人投資理財偏好配息商品，不管是股票、基金或ETF，只要強調高配息，投資人總是趨之若鶩。據集保基金資訊觀測站統計，截至今年2月底，國人持有金額最多的前十大主動式基金，有八檔具有配息級別。

其中，新興市場債券基金占三檔、非投資等級債與股債平衡型基金各兩檔、綜合債基金一檔。就配息頻率，八檔每月配息、兩檔同時提供每季配息。

基富通證券總經理王浩宇表示，投資配息商品不應該只看配息率，更要看三大面向，即需求、風險承受度、總報酬，知己知彼，才能當個長期快樂領息的投資人。因配息型基金深受國人喜愛，最主要原因是利率水準追趕不上物價漲幅。以近十年來看，實質利率水準差不多呈現「躺平」狀態。傳統上，靠銀行利息生活的日子已經回不去了，越來越多人傾向投資配息商品，追求更好的收益。

但投資配息基金並非毫無風險，應先確認三大面向，一是需求，例如沒有收入的退休人士或收入不穩定的人，特別適合配息基金，但如果沒有特定用途，或者目標是追求資產增值，也可以思考領到股息或債息後持續投資，或直接選擇「累積型」的基金級別，創造複利效果。

二是風險承受度，高報酬通常伴隨高風險，高配息也是同樣道理，因此配息率並非越高越好。例如非投資等級債、新興市場債或部分外幣計價的債券，配息率較高，相對地，債券價格或匯率的波動度也較高，適合能夠承受高波動風險的投資人。

三是總報酬，基金配息後，短期淨值必然會下跌，但只要持有基金的市值加上配息，再減掉投入本金後的含息總報酬為正數，代表這檔基金為你賺錢，也沒有配發原始投資本金的疑慮。且以長期領息為目標，建議觀察期至少3年，甚至5年以上，較能看出中長期總報酬的穩定度。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志認為，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安。今年來全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度提高，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，相對不受升息利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，如台股透過台股高息ETF布局，波動度相對個股與大盤低，且股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效，長期投資股票ETF，可類比成股市包租公，還是請專人打理的那一種。