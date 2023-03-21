高股息ETF火紅 這3檔長期殖利率逾5％

金融股向來是國人存股族最愛，不過，由於去年全球金融市場股債齊跌，重傷金融保險業淨值，影響今年股利配發，不少金融股公布股利不如預期，例如玉山金、臺企銀等，股價在股利公布後應聲大跌，讓存股族相當傷心，「股利縮水、股價還跳水」。

雖然金融股過去以營運穩健、配息穩定擄獲存股族的心，不過，專家表示，金融股再好再穩，畢竟還是單一個股，若與擁有30~50檔成分股的ETF比起來，在「穩定度」、「風險分散」方面，終究還是略遜一籌。也因此，今年來高股息ETF火紅，尤其是00878國泰永續高股息，受益人數頻創新高。

高達7檔都是在近3年內成立

目前台股高股息ETF共有11檔，不過，其中有高達7檔都是在近3年內成立，光是去年才成立的就有4檔。如果要觀察長期績效，掛牌5年以上、有長期配息紀錄可參考的，只有4檔，包括最老牌0056元大高股息、00701國泰股利精選30、00713元大台灣高息低波、00730富邦臺灣優質高息等。

這4檔有5年以上配息紀錄的高股息ETF中，過去5年平均殖利率5%以上的有3檔，包括0056元大高股息6.18%、00730富邦臺灣優質高息5.25%、00713元大台灣高息低波5.04%。而00701國泰股利精選30，雖然不到5%，但也有4.22%。

4檔成立5年以上的高股息ETF，配息不但豐厚且相當穩定，0056更曾締造連續12年填息的紀錄，表現相當亮眼。與存金融股相較，在配息穩定度與殖利率等各方面都不遜色，甚至更令投資人滿意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

S&P 500成長ETF 逢低布局首選

債券ETF基金 近一年買氣暴增

這檔ETF配息率7％尬00878 內行解惑