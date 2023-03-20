減碳趨勢 新能源題材有錢景

近期市場不確定性高，因美國銀行倒閉事件，近期巿場波動加劇，資產管理業者表示，美國聯準會（Fed）陷入兩難，決策更為謹慎，利率不再飆升，讓股市估值調整壓力大減，建議可趁股市拉回，布局和「淨零排放」相關的題材，而太陽能、風力發電等基礎建設的裝置需求提升下，相關商機與投資前景值得期待。

資產管理業者指出，近期數據顯示美歐通膨比預期黏著，恐讓美歐央行本波的升息循環必須走得更高更遠，再加上氣候通膨、全球供應鏈重組、高齡化導致就業市場失衡及地緣政治風險等結構性因素，全球難以回到疫情前長期低利率、低通膨的環境，抗通膨資產是今年及中長期投資組合中不可或缺的要角。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷分析，在淨零碳排目標下，且為了維持產業與民眾生活運作，擁有足夠的電力並穩定發電的需求趨動下，也促使各國加速電力轉型的作業，使得太陽能、風力發電等基礎建設的裝置需求提升，以太陽能產業來看，市場預估今年全球太陽能市場維持350GW安裝規模，相較去年安裝規模成長約40％，需求前景仍佳，相關商機與投資前景值得期待。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲認為，短期來看全球股市仍有可能出現因擔憂經濟衰退或Fed升息導致的修正，不過隨全球投資人對於減碳議題更加重視，預期相關幫助別人減碳的投資主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，中長期的表現潛力仍然可期，而且符合減碳趨勢的企業通常也可獲得市場較高的評價。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，對比能源基金，雖然是能源轉型較直接聯想的投資標的，但因能源基金的投資常侷限於少數相關產業或類股，對能源、原物料的報價波動相當敏感，有波動度較大的缺點。若相較其它對抗通膨指數，以金礦或能源來看，基建指數是唯一提供4％以上股利率、且波動度（5年標準差）低於15的指數，即波動較低的投資工具。