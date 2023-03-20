金融市場強震 尖牙股反成避風港

近期歐美矽谷銀行及瑞士信貸相繼爆發倒閉危機，使金融市場劇烈震盪。3月8日矽谷銀行賤賣債券籌資以來，位於震央中心的S&P金融類指數重挫8.52％，拖累S&P500指數下跌0.79％，但科技股在這次風波中卻呈現「一個時空兩樣情」。

3月8日以來小型科技股為主的那斯達克綜合指數逆風小漲1.22％，成分股皆為科技巨頭的FANG+指數，更繳出5.54％的成績，顯示當前市場趨勢，以「科技股強於金融股，大型股強於小型股」為主流，尖牙股也因此成為進可攻、退可守的資金避風港。

法人表示，雖然各機構表態對銀行金援以穩定市場信心，但短期不安情緒要完全平復仍須時間消化，越來越多投資人傾向聯準會的升息週期將提早結束，加上對經濟衰退的擔憂，壓低市場的利率預期，推升避險情緒再起，投資人拋售風險較高的資產，轉而投向更安全的資產，除黃金及美元外，股票市場也出現資金挪移效應。資金撤離金融股轉向科技股，並集中於科技股中的大型股，信貸條件緊縮、高波動率加上信貸利差擴大，為小型股生存帶來壓力。

美銀也呼籲客戶需仔細選股，以能夠產生大量自由現金流的優質股票為佳，近期表現強勢的FANG+指數，就是最好的例子，十檔成分股包括微軟、谷歌、輝達、特斯拉及META等科技巨頭。這些科技龍頭股坐擁龐大現金流，即便在景氣逆風環境，營運仍保持穩健，甚至是持續成長。

統一FANG+ETF基金經理人林良一指出，科技巨頭除了具備財務體質穩健的優勢外，隨著科技業庫存去化進入尾聲，訂單下修壓力逐步緩解，使科技巨頭基本面有望觸底回升。OpenAI在3月14日釋出最新一代GPT-4，新增圖像辨識功能，文本處理、智能程度及產出品質大幅提升，也讓市場預期ChatGPT帶動的AI熱潮將持續，激勵科技股正向表現。科技巨頭作為當前AI市場的主要玩家，將首先受惠，使長線成長潛力進一步提升。