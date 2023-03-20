房地產財報讚 REITs水漲船高

過去一個月大約200家美國REITs公告去年第四季度財務報表，統計大約2/3的REITs盈利超預期，顯示房地產行業交出強勁表現，REITs長線可布局。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，截至去年第四季長照醫療不動產持續回溫，在需求端數據包括入住率、與租金成長率皆持續攀升。相對，反映供給端的高齡住房庫存年成長率與營建相對庫存比率皆近乎持平，顯示高齡住房於去年全年維持回到長期供不應求的情境。著眼銀色浪潮長照大趨勢，建議可善用長照醫療REITs基金參與成長契機。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後重新反映在股價上，高通膨時代之下的表現可以期待。選股焦點著重資產品質優良且展望穩健的標的，並可視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重；區域與國家配置上看好美國市場；產業配置上，建議以業績穩健且前景明確的工業、特殊、住宅為主軸，搭配基期較低的醫療、商辦及旅館，利用多元布局策略，降低投資組合波動度。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟分析，新加坡REITs一反去年評價面明顯被低估的狀況，憑藉著基本面優勢，加上大陸解封使亞洲區經濟活動正常化，今年國際資金逐漸回流，後市表現可期。由於新加坡REITs的股價淨值比仍然處在相對低位，上行空間依舊可期，建議投資人可逢低布局，掌握最佳進場時機。