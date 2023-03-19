電動車滲透率向上 長線拉風

美國去年通過「降低通膨法案」提供電動車補助，加上歐洲今年2月通過2035年禁售燃油車決議，未來電動車滲透率可望提高，相關產業後市長線看俏。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，市場預估今年全球電動車銷量可望達1,375萬輛，2025年有望進一步突破2,000萬輛。未來三年行業仍可維持30％複合增速。美、歐政策加持，電動車加速滲透。大陸汽車工業相關指標向好，對新能源汽車依舊友善，電動車免購置稅政策確認延續，為今年電動車全球成長動能再添助力。

新光標普電動車ETF基金經理人劉恆誌指出，Tesla下一代車款將採自動駕駛；甚至在2020年的活動上，並將在三年內出產採全自駕的小型電動車，凸顯企業經營轉型或成長關鍵，往往隱藏在公開資訊或財報文件上。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，全球電動車市場持續擴大，各主要國家與區域也制定出明確的發展目標，期望逐漸提升電動車的滲透率以及強化相關建設。在政策目標的引導下，也持續帶動電動車產業鏈發展，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰預期，在環保意識日益抬頭下，電動車市場已不可逆，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼政策外，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者將碳排放量在2025年時減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵業者開發電動車。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲強調，人工智慧ChatGPT在今年話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。