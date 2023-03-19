市場震盪 多重資產因應

近日金融市場干擾頻頻，市場劇烈震盪。投信法人表示，短期歐美銀行事件先後發生、市場風險情緒降溫，主要央行是否因此調整貨幣政策備受關注，故資產價格呈現波動整理的可能性高，近期在市場情緒仍敏感下，建議投資人不妨透過股債平衡基金或多重資產基金來因應，透過跨資產與跨區域的配置方式以減低單一市場投資風險，在機會與風險並存的環境中穩健因應。

群益金選報酬平衡基金經理人鄭秉倫指出，歐美兩地對近期事件都積極因應，市場擴散風險偏低，不過在短期市場風險偏好情緒仍受干擾之下，建議投資人不妨採取股債平衡配置來因應市場波動，兼顧機會與波動管理。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，就美市場而言，短期兩項事件對銀行業基本面影響有限，美國大型銀行業營運依舊穩健，現階段美元流動性亦基本無虞，但仍將使市場對金融股的投資偏好下滑，市場也預期聯準會有望調整緊縮政策步調。

近期在資產配置方面，信用債布局上可留意高品質債券，大型金融機構債券價格在短期市場無差異拋售的情緒緩和之後，中長期投資價值的投資優勢將持續顯現；股票可留意科技、醫療保健、必須消費、公用事業等。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭分析，近來全球負面干擾因子增多，導致市場避險情緒升溫，震盪幅度加大，Fed目前政策風向轉變的很快，上個月對通膨放緩給予肯定，市場預期5月可能即停止升息，但非農數據公布後，近期又打開持續升息的可能性，代表Fed在這個時間點上的抉擇仍困難，如果後續數據轉差，Fed還是隨時有機會暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，有助於緩解市場緊張情緒。

謝夢蘭強調，市場持續反應央行鷹派言論及財報表現，加上對今年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品。

建議採多元資產配置因應，以分散風險，並優先挑選全球組合型，組合型基金的依規定至少包含五檔共同基金當成子基金來投資。