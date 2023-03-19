大盤震盪 台股平衡基金抗跌優選

台股受美國矽谷銀行與瑞士信貸（CS）危機衝擊表現震盪。投信法人表示，目前投資布局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。

群益真善美基金經理人邱馨儀指出，台股中期震盪仍難免，但最終仍將回歸基本面，通膨、升息有望觸頂下，美債殖利率、美元也略有反轉，觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期雖股市呈現走升格局，考量美國聯準會（Fed）態度有機會逐漸轉向，有望使本波評價告一段落。

後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時，台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成，股市可望重新回到多頭軌道。

日盛台灣多重資產基金研究團隊認為，當景氣藍燈出現，通常伴隨台股底部浮現，加上領先指標於去年第四季起落底翻揚，及現階段電子去庫存壓力逐步好轉，台股有機會持續震盪走升。今年市場波動仍難避免，建議可將台灣多重資產基金納入投資組合，在市場仍具波動時可提供足夠風險保護，且與市場具相當連動，在市場震盪上行時仍可參與獲利。

台新台灣中小基金經理人吳繼先強調，目前庫存調整結束時間已有共識，接下來須檢視需求回升情況，若旺季不旺，仍存在最後一段的下跌風險。

但進入下半年，市場開始用明年的角度思考基本面，預期明年應該是大產業大幅復甦的一年，因此第三季股市仍可期待，估計第二季震盪整理後，第三季台股仍將重返多頭，近期重挫反而是逢低買點。

看好server平台升級中美科技戰自主化、IP與ASIC、光罩外包、ChatGPT題材下的GPU相關供應鏈、測試介面族群等利基產業。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊分析，今年以來台股市場走勢先蹲後跳，如半導體、晶圓、汽車、金融、航運、觀光旅遊等各類不同性質的產業各有走勢起落追漲的階段，若輪番進場布局或過度集中持有單一產業，都有可能減少其他紅利題材追漲的機會。

因為第二季為電子淡季，其他產業輪動，建議採取等權重型ETF這類攻守皆宜的投資策略，來追求資本利得與收益空間並進的機會。