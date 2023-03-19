投信基金規模 穩健增長

根據投信投顧公會最新規模統計資料出爐，觀察投信業者基金規模的變化，2月較上月增加789.51億元，整體規模來到5.13兆元，前三大投信為元大投信、國泰投信、群益投信。市場法人表示，全球金融市場目前市況正處風吹草動的震盪格局，投資信心更易隨著市況搖擺，操作難度也因而大增，但愈來愈多投資人透過逢低搶進ETF基金與基金定期定額方式投資，多有不錯的回報，因此推升國內投信規模持續穩定成長。

群益投信投資長李宏正指出，定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、新興市場等，並堅持扣款不中斷，長期累積效果驚人。

後市來講雖無法斷定股市最低點是否已過，但以目前偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資新興股市相關基金將會是好的時機。

台股基金或台股ETF就是一個參與台股長多的穩定投資工具。特別是具備高息與低碳主題的台股ETF，其有息的保護，投資價值將明顯優於一般資產，是投資人穩健投資的好選擇。而結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，全球科技龍頭廠商基本面可望於今年下半年反轉向上的共識愈加凝聚，加上大陸解封政策及兩會可望帶來振興需求的效果，在美國銀行業風暴發生後，美國暴力升息機率已大幅下降，中期在基本面回升的情況下，股市仍可望在上半年築底完成後開始往多頭發展；台股長線重返多頭看法仍不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，應慎選標的產業及族群。

安聯投信台股團隊認為，以半導體族群為例，就調研訊息上，從下行轉為上行週期正向跡象也愈趨明顯；就庫存消化上，上半年有望消化完畢、產業下半年逐步回溫的方向並未出現改變跡象。建議以長線趨勢與動態機會中找投資方向，工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等長線趨勢將持續，在追求永續帶動的綠能趨勢，如電動車相關、儲能等，長期仍可望持續獲得政策支撐及資金投入。