海外債、台股基金 資金簇擁

不畏股債市場波動，股債基金仍持續受青睞。根據投信投顧公會統計，2月境內各類主動式基金的淨申購金額以跨國投資固定收益一般債券型居冠、達62.05億元；台股基金與跨國投資股票型基金淨申購依序為39.41億元、13.02億元、分列二、三，跨國投資組合型─債券型、非投資等級債券型等基金也受到投資人青睞。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，今年對美國景氣預期沒有這麼差，以能源業為例，目前對能源價格預期也不差，將不太會看到非投資等級債發債公司違約風險；隨著步入升息尾聲，利率應該會在高檔一段時間，故支撐債券表現仍以收益率為主，布局時還是要留意波動度。

安聯投信表示，近期股市比較波動，加上受聯準會訊息等雜音干擾，出現短線上震盪，但仍處在作夢空間基調不變；波動增加主要是開始接近4月下旬，下半年接單狀況有望愈來愈清楚的時間點，接下來盤面輪動可能會比較快速。

策略上，安聯投信建議，企業獲利預期有出現重新修正時，若股價有拉回，可站在買方。若明年沒有太大經濟事件，以產業面經過一年半、兩年修正，明年轉為正成長趨勢並未改變。

另外今年一些抗景氣循環、或是政策作多、趨勢型如綠能、儲能或生技製藥，後市有望陸續受到部分市場資金的青睞，也可留意。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華認為，台灣投資人對債券基金一直青睞有加，在市場同時面臨政經不確定性的干擾下，投資標的更需優化、升級，低波動、高殖利率等優勢的金融次順位債，不僅有助降低投資組合波動，更不會錯過獲取固定收益和資本利得的契機。

以金融次順位債與高收益債比較來看，無論是從發債機構產業主體、標的平均信用評等、過去五年年化波動度來看，金融次順位債都遠勝於高收益債，且都是以大家最熟悉的成熟國家金融債為主軸，發債機構皆為投資級評等，希望兼顧風險與收益。對希望穩健投資、平衡風險回報的投資者，若在投資組合中納入短債、投資級債，既可捕捉市場增值潛力，亦能降低整體投資風險。