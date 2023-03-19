台股基金今年漲近12％ 勝大盤

繼美銀相繼倒閉，瑞信銀行也爆雷，但台股基金仍表現旺。觀察138檔台股基金今年來績效表現，仍有113檔打敗大盤，整體平均漲幅11.96％勝過大盤8.84％，法人指出，市場氣氛有再度轉為保守情形，但由於台股長線重返多頭可期，但個股波動劇烈，建議投資人以台股基金介入為宜。

法人表示，瑞士信貸（CS）是以投資銀行與資產管理為主體，對一般消費者或存款戶影響不大，且已成功向瑞士央行借款500億瑞郎（約1.64兆新台幣）「止血」，穩固投資者信心，因此投資人無須過度恐慌。回歸投資面來看，台股目前投資布局難度提高，風險機會並存下，台股基金具有選股優勢以及較個股波動低以及專業經理人的優勢，更可因應市場的波動，也是介入台股投資不錯的選擇。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈分析，金融市場黑天鵝事件後，台股將回歸基本面，IMF針對主要經濟體今年經濟成長率持續下修，通膨見頂開始滑落，預期景氣底部可望於今年見到；無論是貨幣環境或基本面，歷史經驗均顯示股市底部很有機會落在上半年；美國暴力升息機率大幅下降，中期在基本面回升下，股市仍可望在上半年築底完成後開始往多頭發展，台股長線重返多頭看法仍不變。

杜欣霈說，基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，預期類股間表現落差將會很大；建議留意成長型產業及類股並長線投資，看好的產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器，大陸解封及台灣內需相關，以及新應用如儲能、電子書、元宇宙等。

安聯投信台股團隊強調，去年下半年先修正的消費型電子族群、驅動IC、PC族群，今年開始陸續回溫。目前仍落在修正階段的伺服器相關，表現儘管受晚修正影響而相對承壓，但伺服器相關產業的長期成長動能卻是相關電子次產業中最為明確的，仍值得留意布局機會。