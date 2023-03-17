這檔ETF配息率7％尬00878 內行解惑

遇到更好的對象？00878股民想改存這檔配息率7％ 內行按讚「比較穩」

存股成為國人投資顯學，高股息ETF人氣一再攀升，尤其是00878國泰永續高股息，受益人數急速衝破90萬大關，來到93.2萬人；高股息ETF最老牌0056元大高股息也有89.2萬人。不過，由於金融股今年配息預估不如往年，外資也頻頻賣超00878，讓投資人萌生是否該繼續投入878的疑問。

近日00713元大台灣高息低波配出7%年化配息率、加上股價在近2年劇烈波動的市況中表現抗跌，00713能見度與討論度升溫。日前一名網友問卦，表示一直以來都是買00878，但最近發現季配息變低，看到00713的7%很心動，想改存00713。有網友回應解釋，00878因為成分股有1/4以上是金融股，今年配息可能受影響。

此外，也有網友看好00713後續的表現，「00713金融股持股少，今年應該配得比較穩」、「看成份股比較喜歡00713」、「推配比較高的00713增持，減少00878」。也有人認為再看看，「00878在5月會調整持股 ，也不一定劣勢」。

00713納入「股價波動低」為選股因子

觀察00878的選股邏輯，是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，從MSCI台灣指數成分股中，篩選出符合MSCI ESG評級分數高，且以「過去3年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股，每年5月和11月進行成分股調整。

而00713選股邏輯，則為追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，從台灣前250大市值公司股票中，選取高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與股價波動低的股票，共計50檔。

2檔ETF都是以高股利為主軸，搭配營運管理等基本面「質」的篩選，比較特別的是00713納入「股價波動低」為選股因子。00878成分股3大產業為電腦及週邊設備業、金融保險業、通信網路業；00713則為電腦及週邊設備業、電子零組件業、塑膠工業。除了高息之外，00713也的確展現「低波」特色，去年跌幅13.9%，少於00878的15.6%；而2檔都優於大盤去年跌幅的22%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 王順泉)

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